樓市觀望氣氛濃 貨尾盤增回贈谷銷情
2025年04月11日 21:32
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市場觀望氣氛轉濃，全新盤靜待時機出擊，貨尾盤趁空檔出招吸客。筲箕灣現樓項目大幅增加回贈，催谷銷情。而洪水橋現樓項目亦推出「呼吸PLAN 」招徠。
●筲箕灣傲華指定8伙兩房增最多10%回贈
協成行發展旗下筲箕灣傲華，周五(11日)加推價單5號，提供16伙，折實平均呎價約20,857元，同時向指定8伙兩房單位增設3%折扣及最多10%現金回贈，開放式戶折實價由377.7萬元起。今批單位涵蓋開放式至兩房戶，折實價由377.7萬至1,021.7萬元。以6樓F室為例，實用面積456方呎，扣除回贈後折實價降至約754.38萬元，折實呎價約16,543元。
●洪水橋#LYOS推全新九成按揭付款計劃
長實集團(01113)旗下已屆現樓的洪水橋#LYOS，周五(11日)公布推出全新「九成按揭付款計劃」，按揭年期為兩年，期間無須支付利息，亦無須入息證明及通過壓力測試，首23個月每個月還款額由3,500元起。上述按揭由發展商指定公司提供，買家須於第一按揭年期完結時或前還清所有第一按揭貸款額。
●啟德德海灣第1期兩房呎售約18,409元
嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德跑道區啟德海灣第1期，周五(11日)以791.6萬元售出2A座27樓L室，為實用面積430方呎，屬兩房間隔，呎價約18,409元。
●何文田VAU Residence加推17伙
萬科香港發展的何文田VAU Residence，周五(11日)上載價單7號，加推17伙，折實平均呎價約22,696元。該批單位包括12伙開放式戶及5伙一房戶，實用面積介乎209至283方呎，扣除最高36%或38%折扣後，折實價471.4萬至639.7萬元，折實呎價約21,173至23,607元。項目同日落實下周二(15日)起以先到先得形式發售6伙，部分連租約出售。
●啟德天瀧夥代理推置業優惠
恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧，周五(11日)公布聯同美聯物業及香港置業推出復活節置業優惠。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目已累售128伙，套現約51.6億元。由即日起至4月22日，經上述兩間代理行購入樓盤一手單位的各首5名買家，可獲贈價值約5萬港元的「啟德零售館餐飲購物禮券」，名額共10個，總值約50萬港元。
●藍田KOKO HILLS四房2,625萬元沽
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，今(11日)錄得2座22樓A室的成交，單位實用面積1,300方呎，採四房雙套連工作間及洗手間間隔，成交價2,625萬元，呎價約20,192元。整個KOKO HILLS系列至今售出889伙，已套現逾86億元。
●沙田名日‧九肚山三房售1,619萬元
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，周五(11日)售出低層三房單位，為第2座3樓B室，實用面積1,053方呎，採三房一套連工人套房間隔，外望會所泳池及海景，成交價1,619.7萬元,，呎價約15,382元。是次買家選用九成按揭90天成交付款計劃入市。據了解，買家年輕專才。
●九龍灣泰峯單日沽3伙
王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，周五(11日)連沽3伙，共涉2,500.2萬元。當中包括1B座5樓H室，實用面積465方呎，採兩房間隔，外連61方呎平台，以740.7萬元售出，呎價約15,929元。
●馬鞍山雲海別墅兩座洋房終止交易
新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，新錄得兩宗洋房終止交易個案，包括Violet Avenue8號洋房，實用面積2,847方呎，採三房間隔，地庫設有兩個車位，外連224方呎平台，820方呎花園及422方呎天台，買家原本於2019年12月採用成交期為1,830日的付款方法，斥資逾7,156萬元購入，可享提前入住優惠，當時呎價約25,138元，惟交易已於周四(10日)終止。