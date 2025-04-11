樓市觀望氣氛濃　貨尾盤增回贈谷銷情

市場觀望氣氛轉濃，全新盤靜待時機出擊，貨尾盤趁空檔出招吸客。筲箕灣現樓項目大幅增加回贈，催谷銷情。而洪水橋現樓項目亦推出「呼吸PLAN 」招徠。

●筲箕灣傲華指定8伙兩房增最多10%回贈

協成行發展旗下筲箕灣傲華，周五(11日)加推價單5號，提供16伙，折實平均呎價約20,857元，同時向指定8伙兩房單位增設3%折扣及最多10%現金回贈，開放式戶折實價由377.7萬元起。今批單位涵蓋開放式至兩房戶，折實價由377.7萬至1,021.7萬元。以6樓F室為例，實用面積456方呎，扣除回贈後折實價降至約754.38萬元，折實呎價約16,543元。

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●啟德德海灣第1期兩房呎售約18,409元

●何文田VAU Residence加推17伙

萬科香港發展的何文田VAU Residence，周五(11日)上載價單7號，加推17伙，折實平均呎價約22,696元。該批單位包括12伙開放式戶及5伙一房戶，實用面積介乎209至283方呎，扣除最高36%或38%折扣後，折實價471.4萬至639.7萬元，折實呎價約21,173至23,607元。項目同日落實下周二(15日)起以先到先得形式發售6伙，部分連租約出售。

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●藍田KOKO HILLS四房2,625萬元沽

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，今(11日)錄得2座22樓A室的成交，單位實用面積1,300方呎，採四房雙套連工作間及洗手間間隔，成交價2,625萬元，呎價約20,192元。整個KOKO HILLS系列至今售出889伙，已套現逾86億元。

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●九龍灣泰峯單日沽3伙

王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，周五(11日)連沽3伙，共涉2,500.2萬元。當中包括1B座5樓H室，實用面積465方呎，採兩房間隔，外連61方呎平台，以740.7萬元售出，呎價約15,929元。

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