美股跌勢未停　10年期債息高見4.58厘

美股周五跌勢未止，道指跌236點，報39,356點；標指跌32點，報5,235點；納指跌98點，報16,289點。10年期美債孳息率進一步升至4.58厘。港股夜期報20,813點，跌43點，低水102點。

美國政府官員刻意淡化近期股市大跌的影響，財長貝森特聲稱，股市有升有跌，並不是甚麼壞事。他此前曾經把美股暴跌，歸啓於中國人工智能(AI)模型DeepSeek的橫空出世。白宮貿易顧問納瓦羅也表示，周四美股的表現只是前一日大漲後的回調，沒有甚麼大不了。

游走政商之間的華爾街金融大班幾乎眾口一詞，說美國總統特朗普放寬監管的施政方針會令投資銀行生意興隆。不過，這位狂人正式上場後帶來的更多是驚嚇，摩根大通和摩根士丹利的首季業績，似乎更多由股市波動所推動。如今他們對經濟前景的看法已轉趨保守，曾言「第三次世界大戰已開打」的摩通行政總裁戴蒙直言「經濟正面臨相當大的動盪」。

截至今年3月底止季度，摩通及大摩投資銀行費用分別按年升11.46%及7.67%。其中，顧問費用分別升16.05%及22.12%，至6.94億美元及5.63億美元，抵銷股票承銷收入倒退的影響；大摩表明「上季併購交易完成量較多」。戴蒙仍對特朗普的經濟方針抱有希望，指其稅務改革及放寬監管是美國經濟的潛在利好。

不過，顧問費用對大行生意的貢獻實在有限。摩通上季按年多賺10.48%至143.88億美元，勝預期，更多由市場轉趨波動所致，炒房部門錄得股票市場收入按年跳升47.54%至38.14億美元，對於推動非利息淨收入按年升16.89%至220.37億美元有明顯作用。

大摩亦有類似情況。上季炒房部門的股票市場收入按年大增45.24%至41.28億美元，直言「市況更為波動，客戶(交投)活動活躍，主要經紀(Prime Brokage)及衍生工具尤為出眾……造就股票市場收入破紀錄」，並點名亞洲區特別標青。該行上季多賺27.28%，勝預期。