【東方日報產評】中美脫鈎無懸念　半球化跨步向前

中美博弈大升級，脫鈎已成定局，基本上不存在幻想。中國經濟固然會受衝擊，但美國經濟衰退與通脹風險升溫，以及搞孤立主義對美元信用所造成的傷害，開始反映在美元資產價格之上。如是者，未來世界大概率不再是美霸單核主導，而是朝向由中、美兩大核心平衡發展的半球化趨勢。中國不接受國際欺凌，即使要忍受調整產業結構及對外關係帶來的各項短痛，也得堅持自主發展，自有望實現長治久安的目標。

過去數十年美國向全球輸出美元，長期錄貿易逆差，變成最大債務國，國際上金融槓桿對美元的需求，長期推高美元匯價，致令美國出口缺乏競爭力，進口商品更划算，結果加劇貿易不平衡，造成長期逆差，美國製造業也沒能建立完善的產業鏈。久而久之，陷入外商將賺來的美元再借給美國，促使美國透過舉債推動消費進口商品，這個不可持續的惡性循環。

如今，特朗普政府欲求變局，一則不再要貿易逆差，繼而要大削軍事援助，要求盟友們分擔軍事支援費用，又大削政府體系以改善財政，並以補助和關稅等威逼利誘製造業回流美國，惟其手法過於極端，卻令這次變革充滿危機，最怕是求變不成，反加速危機的推演。

近日，美元、美債、美股全線下挫，變相是告訴美國人，因為特朗普的極端關稅措施，大家對於美國資產的安全性信心動搖了，減少持有美債、美股，美元，全球對分散風險的需求，可以從同一時間零利息回報的黃金價格勢如破竹、迭創新高之中得到印證。

要知道，美國目前的財政狀況，靠發新債冚舊債來維持，高息、美債需求減弱，都可以成為違約的致命傷。特朗普罔顧「美元」這一命根子，一意孤行發動全球貿易戰，變相加速全球去美元化的推演。中國對美國作出反制，一則保護自身權利，二則透過加緊強化非美經貿體系，以保障自身和全球發展，也好為那些對美國風險感到憂慮的經濟體，提供容忍被美霸壓迫以外的國際貿易發展選項。

過去，美國政客曾囂言：「美元是我們的貨幣，但問題是你們的」，瘋狂印鈔將美債的美元價值攤薄，衍生的財富損失風險，卻由全球央行外匯儲備中的美債持倉來分攤，美元霸權對新興市場的「剪羊毛」，興風作浪圖利，更為人詬病。之不過，過去10年，美國試圖再以此招對中國「剪羊毛」，卻並不成功，可視為美元霸權失靈響警，世界不再由美國說了算。

貿易戰打壓國際對美元的需求，美國經濟正面對嚴峻的通脹和衰退風險，同樣不利美元資產需求，刀口似乎正逐步轉回美國頭上。世界是否沒有美國不行，抑或美國的貨幣沒有世界不行，得拭目以待。

當然，至少目前美元仍是全球國際儲備貨幣，而中國正傾盡全力去除美國風險，未來兩強脫鈎，但都會繼續存在各走各的發展模式，實際上這也是兩強治理經濟的一場大考。最終世界經濟將以中美兩大核心運行，可以視為「冷戰」重現的雛形，也可以說是塑造新全球化發展模式的啟端。