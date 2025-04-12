廖嘉豪：日圓或續跑贏美元及歐元　美元重要支持在...

美元在對等關稅公布後，走勢暫有違預期，美匯指數上周最低曾跌至99.7，99.58至100.16的2023年及2024年低位或為重要支持水平。過去3年亦曾跌至該水平後回升，但回升阻力或先在200周線的102.6附近。

目前，利率期貨市場預期美國今年的減息幅度約3.6次，但聯儲局或先等待關稅對消費者物價升幅有實質影響，並評估如何影響需求，然後才放鬆貨幣政策。相反，美國對等關稅或增加美國以外地區的通脹放緩風險，促使其他央行較快減息，息差或支持美元。美元實際收益率仍較其他G10貨幣吸引，看好美元倉位亦由極端減至中性水平，投資者策略上或有空間加倉看好美元。

日圓表現則好過預期，美元兌日圓已跌穿上周提及的144.13甚至143水平，美元兌日圓跌穿144.13後已無較近的明顯支持水平，下個較強的支持位或在2024年及2023年低位的139.58至140.25區間，若美元兌日圓回升至145水平或可開始再次吸納日圓，因升至150以上的機會或已不大。美國對日本的24%對等關稅稅率雖比市場預期大，但關稅衝擊或只延遲而非扭轉日本央行的加息進程。相反，聯儲局尤其是歐洲央行稍後或需擴大減息幅度，兩者與日本央行之間的短息息差仍可能大幅收窄。美元兌日圓及歐元兌日圓或逐步下試140.00甚或更低。過去一周日圓亦跑贏除歐元及瑞郎以外的大部分主流貨幣，料日圓稍作整固後比其他貨幣仍較有優勢。

歐元上周仍然偏強，並升穿2023年高位的1.1276，下個阻力或在2022年高位及心理關口1.1495至1.1500區間，而1.1276或由阻力變為支持，後續支持或在1.0955附近。歐洲股市過去8周，連續每周錄得資金淨流入或支持歐元表現，但同時亦需小心關稅對歐元區的經濟壓力或再次利淡歐元。

花旗分析員把2025年歐元區GDP按年增長預測從1.0%下調至0.8%，2026年的GDP按年增長預測從1.3%下調至0.6%。面對經濟下滑壓力但各歐洲國家預算中的財政空間或有限。意大利和西班牙的預算赤字對GDP比率仍高於3%，法國則接近6%。

歐元區新發行的10年期債券平均成本，比2020年3月或2022年2月時高出300點子，財政資源有限及較高融資成本增加歐元區緩和關稅壓力。歐洲央行不僅必須在短期內繼續減息，減息程度最終或需擴展至能足以擴張經濟的水平，即約在1.5%左右見底，經濟及利率走向或皆不利歐元。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪