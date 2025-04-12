美聯：3月份逾7成地區二手住宅註冊量上升

3月份二手住宅(包括私人住宅及公營房屋)註冊量按月回升約32.9%，錄得3,383宗並創3個月新高。鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，3月註冊個案一般主要反映2月樓市回暖的市況。而財案推出利好樓市措施的效應，料有望帶動4月二手住宅註冊量進一步上升。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，據美聯物業研究中心綜合土地註冊處買賣註冊登記個案並將全港劃分為130分區分析，3月份共有92區的二手住宅註冊量按月上升，佔全港約70.8%。若以月內二手住宅註冊量最多的11個區份(沙田市中心與堅尼地城2區齊以58宗並列第十位)計算，註冊量更悉數按月增加。

最活躍地區中，宗數升幅最大的是北角/炮台山，3月錄得107宗登記，按月顯著增加約81.4%；宗數升幅緊隨其後的沙田市中心錄得58宗，按月亦升約81.3%。

宗數排名方面，屯門市中心錄145宗登記居首，宗數較2月升約52.6%；宗數升幅最大的北角/炮台山以107宗躋身第二位；荃灣市中心錄96宗排名第三，按月亦升約43.3%。

金額方面，上述二手註冊量最高的11區中，3月份註冊金額同樣悉數上升。當中以大圍二手註冊金額升幅較大，該區3月二手金額錄得約4.87億元，按月增加超過1倍；北角/炮台山二手註冊金額同樣突出，3月二手金額錄得約6.28億元，按月亦增加約76.4%，更成為上述最活躍的11區中二手註冊金額最高的地區。