郭家耀：風險充分反映後作長線資產布局

隨着關稅戰持續升級，恐慌性拋售席捲環球市場。投資者憂慮實施的美國關稅、特朗普政府的強硬言論、中國政府的強力回應，以及不斷升溫的經濟衰退風險。恒生指數周一(7日)重挫13.2%，創出最大單日點數跌幅，台灣加權指數暴跌9.7%，寫下歷史最差表現；內地滬深300指數下跌7.1%，日本東證指數下跌7.8%，南韓綜合指數亦跌5.6%。人民幣兌每美元貶值約0.45%，創兩個半月新低；對增長敏感的澳元下跌0.7%。避險貨幣日圓與瑞郎延續漲勢，美元則因美債收益率下滑與聯儲局降息預期升溫而受壓。

雖然短線下行風險仍然存在，不過投資者不必過度悲觀，也可採取策略應對。若貿易戰進一步升級，市場對環球經濟增長及企業盈利預期將進一步下調，股市可能繼續有下跌壓力。有投行提出投資組合應採取的步驟，值得大家參考。首先是管理波動，投資者關注短期風險，並希望透過結構產品對沖潛在下行風險。近日股市的引伸波幅高企，令對沖成本顯著上升，但考慮到潛在情景差異大，採用具資本保全特性的策略，可有效管理若市場憂慮深度衰退時的下行風險。債券方面，建議堅守優質債券。當前亞洲投資級債券平均收益率約5.1%，仍具吸引力且波動顯著低於其他資產。信用基本面穩健，大範圍違約風險有限，可偏重短期的投資級別債券，對高收益債則保持審慎配置。黃金方面，近日出現調整為建倉良機，尤其市場對避險資產需求仍然龐大，黃金成為不可或缺的其中一員。基金方面，在當前環境中，可考慮全球宏觀基金、股市中性策略基金，及多重策略基金，利用市場波動創造收益。

作為長線資產布局，市場出現波動時將是理想配置機會。歷史數據顯示，市場動盪時期，往往為堅持分散投資及逢低布局的長期投資者，創造超額回報。例如人工智能、能源轉型等投資主題，長遠前景仍然可觀。只要目前風險獲得充分反映後，分段配置有望帶來不俗長線收益。

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)