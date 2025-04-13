葉尚志：恒指重要支持18671點　候低吸建行

美國正式開打關稅貿易戰，全球金融市場表現劇烈波動，港股也不例外。走勢上，由內部估值重估引發的一波升市行情，相信已暫告一段落，後續更多需要公司的業績表現來支撐推動，而目前市場焦點會放在中美博弈方面，增加了港股趨向反覆波動的機會。然而，從去年開始的政策托底效果依然保持良好，前一級底部位置18,671點(今年1月13日的盤中低位)，估計會是恒指的重要支持位。

建行在3月尾公布了去年全年業績，純利上升0.9%至3,356億元人民幣，而市場一直比較關注的淨利差，則進一步收窄至1.33%，但是隨着政策發力將更多從財政政策而非貨幣政策方面入手，估計淨利差幅度將可望逐步趨向平穩，對淨利息收入可以構成正面提振作用。值得注意的是，佔總收入達到有19%的非利息收入，增長了8%，相信是業績的亮點之一。

另一方面，建行的預期股息率達7厘水平，是買股收息的選擇之一，而早前宣布派發的0.206元人民幣末期息將於4月30日除淨，如果在除淨日前，建行股價進一步調整至6元以下，建議可以考慮趁低吸納，目標看7.5元，止蝕可定在5.2元。

第一上海首席策略師葉尚志