陳樂怡：港股短線策略偏好高息股及內需股
2025年04月13日 08:30
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美國總統特朗普暫緩多國對等關稅90日，唯獨調高中國關稅至145%。觀望中美兩國之間博弈，同時留意美國與其他國家的貿易談判，若然其他市場無法取得有利貿易協議，貿易保護主義或會蔓延。
早前有報道指，歐洲正採取緊急措施，以應對中國及其他亞洲生產商品湧入歐洲市場。暫緩消息帶動美國及亞洲股市反彈，市場預計在中美貿易戰加劇的情況下，內地將加快出招穩經濟，如從消費及資本市場出手。穩定股市的姿態明顯，國企加大回購AH股，恒指料於年初低位18,671點有初步支持。惟局勢發展難料，投貸者仍需保持戒心，做好風險管理。短線策略上偏好高息股及內需股。
個股推介華能國際電力(00902)。集團去年純利101.85億元人民幣，按年增長22%，主要受惠於燃料成本下降，火電業務盈利能力改善。年初至今煤價延續下行，支持火電業務復甦。管理層指引今年新能源新增產能10吉瓦，與去年持平，並計劃於上半年完成其中70%，以確保在新老劃斷管理機制新政實施前，穩定利潤率。去年派息比率達58%，高於預期。預計資本開支漸降，有利現金流表現及派息能力。估值上，現價對應25財年預測市盈率5.9倍，低於過去5年平均水平，預測股息率7.2厘，估值不高。目標價5元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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