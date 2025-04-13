陳樂怡：港股短線策略偏好高息股及內需股

美國總統特朗普暫緩多國對等關稅90日，唯獨調高中國關稅至145%。觀望中美兩國之間博弈，同時留意美國與其他國家的貿易談判，若然其他市場無法取得有利貿易協議，貿易保護主義或會蔓延。

早前有報道指，歐洲正採取緊急措施，以應對中國及其他亞洲生產商品湧入歐洲市場。暫緩消息帶動美國及亞洲股市反彈，市場預計在中美貿易戰加劇的情況下，內地將加快出招穩經濟，如從消費及資本市場出手。穩定股市的姿態明顯，國企加大回購AH股，恒指料於年初低位18,671點有初步支持。惟局勢發展難料，投貸者仍需保持戒心，做好風險管理。短線策略上偏好高息股及內需股。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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