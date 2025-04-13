美關稅推升通脹　專家料影響5月顯現　呢類商品率先加價...

經濟學家警告美國的關稅措施將導致夏季消費者價格上漲。外媒報道，穆迪分析公司首席經濟學家Mark Zandi預警，美國總統特朗普的關稅措施及其引發的貿易戰，將導至5月或6、7月的通脹數據表現不佳，食品可能是首批價格上漲的類別之一。

縱然未悉關稅所帶來的影響有多久，但Zandi估算，進口商至少會將部分較高成本轉嫁給消費者，消費者的錢包將受到衝擊。據耶魯預算實驗室對關稅政策的分析，消費者短期內將失去4,400美元的購買力。

Zandi補充，食品很可能是首批加價的類別之一，原因是許多食品容易腐爛，雜貨商無法長時間儲存庫存，這加快成本上漲向消費者的傳導速度。相較之下，其他零售商可以出售尚未被徵收關稅的舊庫存，可把消費者感受價格上漲的時間延後。

他又預計，到5月26日美國陣亡將士紀念日時，大多數實體商品如汽車、消費電子產品、服裝和傢俱都會漲價。

凱投宏觀經濟學家Thomas Ryan認為，若然特朗普繼續推行對關稅政策，價格的漲勢一段時間後將滲透至整個供應鏈，消費者自5月份開始將看到物價明顯上漲。該行預估，今年美國消費者物價指數(CPI)按年增長將達到4%左右的峰值，約為聯儲局 目標的兩倍。

Ryan稱，零售商和批發商不會一下子全面加價，他們更有可能在一段時間內逐漸漲價，以緩解消費者的反感，並在5月及以後更真實地反映關稅的實際影響。為應對未來更高的成本，部分企業更可能會選擇提前漲價。