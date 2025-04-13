美國製造iPhone不可行？成本以外還有其他關鍵原因

美國總統特朗普近期推出高關稅政策，目的是提振美國製造業，並表明希望蘋果公司(Apple Inc.)將iPhone製造遷回美國。然而，分析師普遍認為除了財務角度外，由於美國缺乏熟練的工程師和自動化的複雜性，在美國生產iPhone不可行。

外媒分析關鍵原因時指出，由於美國生產設備所需的設施和勞動力短缺等因素，在可預見的未來iPhone的生產太可能轉移到美國；此外，美國缺乏目前僅在亞洲才能找到的豐富的供應商、製造和工程技術生態系統。

除了製造業務之外，報道指製造iPhone過程仍然需要大量的手工勞動，中國擁有數百萬接受過機械操作和製造iPhone所需技能培訓的人員。

目前，中國鄭州為蘋果公司生產全球大部分iPhone手機，生產規模龐大，該市甚至被稱為「蘋果城」。前蘋果公司製造工程師Matthew Moore稱，美國沒有營運工廠的工程支援，學習 STEM（科學、技術、工程和數學）的學生數量也不夠。

報道另分析稱，雖然iPhone的外觀多年來沒有重大變化，但開發的流程經常改變，生產所需的大部分設備也是中國製造，變化速度使要實行自動化更加困難。