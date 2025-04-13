TERA-Award智慧能源創新大賽報名截止　報名創新高

由煤氣公司主辦、賦生資本賦能的第四屆TERA-Award智慧能源創新大賽，已於4月9日正式截止報名。本屆大賽共吸引來自76個國家及地區的785份參賽方案，創下歷屆新高，充分展現全球在智慧能源與氣候科技領域的創新動能持續升溫。

本屆參賽項目涵蓋六大關鍵範疇，其中「可再生能源」範疇最受關注，獲得最多參賽方案，顯示全球對綠色燃料、氫能、智慧系統及可持續基礎建設等議題的重視與投資熱度，同時反映國際社會邁向碳中和與能源轉型已成大勢所趨。

接近4分之3的參賽方案來自中國以外地區，反映TERA-Award大賽的國際吸引力與日俱增。當中美國(12.5%)、英國(6.2%)及印度(8.7%)的反應尤為熱烈，並獲得來自歐洲、中東、美洲等地區的廣泛響應；同時中國(18.1%)與香港(5.5%)仍然維持強勁參與度。

TERA-Award大賽組委會執行主席陳英龍表示，報名數量與國際參與度均創歷史新高，進一步鞏固了TERA-Award作為全球能源創新平台的定位。他指出，今年的參賽方案在多元與創新方面均表現出色，反映國際社會在推動可持續科技及應對氣候挑戰方面的共同願景。他亦強調，TERA-Award與賦生資本攜手構建的創新生態圈，不僅提供高達100萬美元的冠軍獎金，更透過策略性合作、專業指導及行業資源，全方位支持初創企業長期發展與全球拓展。

他特別提到歷屆獲獎團隊的成功案例，包括創冷科技有限公司(i2Cool)，該公司於去年完成由煤氣公司參與的A輪融資，積極推動其無電製冷塗層技術在全球落地應用；另有易池新能有限公司(Luquos Energy)，除了獲得煤氣公司戰略投資外，其在深圳的首個採用「硫基液流電池儲能系統」的示範項目亦已正式啟動，邁向產業化發展的重要一步。

目前TERA-Award大賽已進入評審階段，由史丹福大學材料科學與工程系教授崔屹教授擔任首席評審，聯同來自全球的專家團隊共同評審參賽方案，並根據技術創新性、可行性、可擴展性及全球影響力等準則進行綜合評估。

得獎結果將於7月公布，入圍團隊將有機會與投資者及行業領袖交流及建立策略性合作關係，並透過TERA-Award平台加速實現商業化，邁向全球市場。