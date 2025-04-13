上月工商舖買賣市場錄376宗成交　按年飆逾85%

本港投資氛圍穩步向好，工商舖市場買賣交投轉熾熱，根據中原(工商舖)數據顯示，2025年3月工商舖買賣市場共錄得約376宗成交，按月大增約29.7%，按年亦上升約85.2%，更創兩年新高。

該公司董事總經理潘志明表示，根據統計，上月工商舖市場錄得約376宗成交，按月上升約29.7%，按年則增約85.2%，成交金額錄得約47.84億港元，按月增加約51.1%，按年則回落約32.4%，相信是由於去年同期荃灣愉景新城大型商場D‧PARK成交，令成交金額基數差距擴大所致。

在工商舖三大範疇中，寫字樓買賣表現最為理想，升幅最大。3月錄得約86宗買賣成交，按月增加約50.9%，按年則大幅上升近1.7倍；成交金額錄得約16.58億元，按月上升約1.1倍，按年則漲約54.4%。上月矚目成交包括紀惠集團沽出金鐘遠東金融中心39樓全層，面積約10,800方呎，成交價約1.94億元，呎價約1.8萬元。

工廈市場方面，價量表現俱佳，月内錄得約228宗買賣成交，按月及按年分別增加約21.3%及約75.4%，成交金額錄得16.56億元，按年大增約1.1倍。

商舖市場方面，3月錄得約62宗買賣成交，按月及按年亦分別上升約37.8%及約51.2%。

潘分析，最新預算案中減免印花稅政策大幅降低入市成本，有效吸引更多用家入市，而未來

一年政府亦表示不會推售商業用地，讓市場有更多時間消化現有供應，提供更多用途上的彈性，對商廈買賣市場屬正面消息，繼而吸引更多企業購買商廈物業作自用，帶動寫字樓市場入市氣氛。

惟近期美國貿易戰加劇，影響港股表現，相信短時間內投資氣氛會被削弱，預料4月工商舖買賣交投將會持續受壓，在低位徘徊。