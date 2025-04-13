【向世界錢前】黃金簽證門檻增　移居葡萄牙有計？

不少國家近年相繼收緊移民要求，歐洲國家葡萄牙亦不例外，當中包括把黃金簽證的投資門檻由過往最低的35萬歐元（約294萬港元）提高到目前至少50萬歐元（約420萬港元），並取消直接買樓的選項。然而，有葡萄牙移民專家教路，港人仍可經其他類別的簽證，又或透過成立公司購買房產再出租等方式獲取葡萄牙居留資格。

專營葡萄牙投資移民及海外物業的顧問公司創葡集團（Sentinel Odyssey）創始人Caroline Franco（葡太）表示，葡國黃金簽證的主要作用於協助申請人獲得葡萄牙的永久居留權，同時允許持有人在整個歐盟區內生活、工作，以及自由出入，並可鋪路最終獲取葡萄牙護照。

每年僅逗留7天維持居留

相比澳洲、英國、加拿大等移民大國，部分港人選擇申請葡萄牙永居的其中一個重要原因是希望擁有備用居住地，理由是葡萄牙的移民政策相對寬鬆，每年僅須逗留7天即可維持居留身份，毋須在當地長期居住以履行「移民監」要求。此外，獲得葡萄牙永久居留權或國籍後，持有人擁有歐盟國籍優勢，這對下一代而言更是開啟國際發展機遇的重要一步。

葡太指，目前真正定居於葡萄牙的香港家庭估計約有200至300戶，這些家庭大多擁有被動收入，並希望為子女提供更優質的教育環境與發展機會。事實上，葡萄牙擁有溫和宜人的氣候，全年約300日陽光普照，氣候乾爽，非常宜居。在生活成本上，葡萄牙是歐洲物價最低的國家之一，特別適合退休人士，也被譽為歐洲最佳退休生活國家之一。

她續分享，葡萄牙的教育體系與香港相若，移民子女可享受葡國免費公立教育，並有機會進入國際學校，尤其是私立學校及國際學校在學費方面相差不大。當地亦提供IB課程（國際文憑課程），讓學生能順利銜接國際大學。父親或母親獲得葡萄牙國籍後，子女可自由在歐盟國家學習與就業，而且相較於英國脫歐後的工作簽證限制，葡萄牙護照允許自由進出歐盟國家，且毋須僱主擔保。

葡萄牙在醫療方面亦十分便利，既有公立醫院，亦有私家醫院可供選擇。不過與香港相似，公立醫院的輪候時間較長。

香港人選擇移民葡萄牙時，里斯本及波爾圖無疑是首選城市，其中，首都里斯本內英語較為普及，港人會較易適應。另位處葡萄牙南部的阿爾加維地區（Algarve），由於天氣更為暖和，亦受部分港人歡迎。

惟葡太提醒，葡國的黃金簽證政策一直有所調整，並為新申請人帶來影響，例如隨着近年政策收緊，合資格的投資範圍已大幅縮窄，包括不再接受以房地產投資作為申請途徑，而要轉為購買基金，或投資公司並在當地創造就業職位。

至於此前已獲批黃金簽證的申請人不會受到影響，持有人的居留權亦維持不變。唯一的影響在於續簽或更換葡國身份證的處理時間較長，流程可能較難預測和控制。

投資基金須最少50萬歐元

她提到，若大家想透過黃金簽證方式申請在葡國永居資格，目前可選擇投資至少50萬歐元在指定基金，但事前須深入了解基金的背景及實際投資項目，以及資金鎖定年期、離場有否限制等，避免投資高風險或不透明的私人基金。畢竟，投資市場存有風險，基金沒保證固定收益，投資者須做好風險管理。

至於另一方式是把50萬歐元用作成立公司並創造至少5個全職就業機會。公司須在葡萄牙註冊，並繳納社會保障費用。葡太稱透過公司購置房產出租並請人管理，亦可符合簽證要求，且公司運作的方式普遍會較投資基金穩定。

工作簽證專才移民同獲居留權

黃金簽證以外，獲取葡萄牙居留權的途徑還包括工作簽證、專才移民等。申請工作簽證的第一步是找到葡萄牙的僱主，簽訂一份正式的工作合約。僱主需要證明無法在葡萄牙或歐盟內部找到合適的員工，並需要向葡萄牙當局申請勞工許可。

科技餐飲建築業人才吃香

至於專才移民的出現是葡萄牙政府希望積極吸引高技能人才，尤其在科技、醫療、工程等領域。申請條件包括持有葡萄牙公司的聘用邀約或工作合約；工作薪酬需達到葡萄牙平均工資的1.5倍，亦即大概每月1,500歐元（約1.26萬港元）；除了某些情況下可用工作經驗替代，一般需要提供學歷證書與專業資格證明。

創葡集團分享目前在葡萄牙的熱門職業與就業市場趨勢，其中對人才需求旺盛的行業包括資訊科技與數碼產業、餐飲與旅遊、建築與工程、教育與語言教學、共享服務與客戶支持、物流與運輸。相關職位的每月薪酬大約由1,000歐元至4,000歐元以上（約8,410至3.36萬港元以上）不等。

葡太補充，對於想移民葡萄牙的人而言，學習葡文是融入當地生活的重要一步。儘管在大城市如里斯本內生活，不懂葡文也非不可行，但要注意是申請入籍需要通過葡文語言考試，申請永居亦需要與移民官使用葡文面談。

樓市仍具需求部分漲價逾

葡太補充，自2019年至今，整體葡萄牙的房地產價格維持升勢，且並未大幅下跌。只是由於近兩年黃金簽證計劃已不再接受房地產投資申請，市場出現輕微回落。然而，當地房地產仍具一定需求，部分地區的樓價升幅更超過10%。如果選擇的地區理想及有升值潛力，房地產的平均年回報率可達5至7%。

投資獲利須繳28%利得稅

不過，買家要注意牽涉的稅項，房地產交易需繳納物業轉讓稅、印花稅等。若投資獲利，須繳納28%資本利得稅；若產生虧損，則毋須繳納該稅項。若個人在葡萄牙居住滿183天並成為稅務居民，需要繳納全球收入稅，遺產稅則沒有。

葡太指，大部分香港投資者選擇購買葡萄牙房地產作為長期出租用途。部分人或會透過Airbnb等平台涉足短租市場，但她提醒須謹慎評估成本，包括稅務開支、管理費用、維修成本等。若非長期居住於葡萄牙，短租市場的管理可能較為困難，因此並不建議。