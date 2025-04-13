太古城月內暫錄12宗成交　三房戶980萬元易手

藍籌屋苑有支持，鰂魚涌太古城4月暫錄約12宗買賣，屋苑三房單位以980萬元售出，呎價約13,980元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原王秀芬表示，鰂魚涌太古城4月暫錄約12宗買賣，包括高安閣高層C室，實用面積約701方呎，三房間隔，望內園景，以980萬元成交，呎價約13,980元，新買家為用家，原業主則於2013年以910萬元購入，持貨約12年帳面獲利70萬元，升值約7.7%。

●宏智物業傅儉勤稱，柴灣居屋曉翠苑B座高層6室，實用面積約554方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價420萬元，減價75萬元，以345萬元成交，呎價約6,227元。

●美聯盧浩表示，北角僑興大廈中層J室，實用面積約519方呎，3月叫價約480萬元，接獲多組買家查詢，即調升叫價至538萬元，最近中美貿易戰令市場氣氛混亂，獲還價即以508萬元成交，呎價約9,788元，單位於1972年2月以約6萬元買入，現以遺產執行人身份售出。

●中原甄忠發指，西半山寶威閣A座低層8室，實用面積約988方呎，套三房間隔，叫價1,600萬元，現以1,398萬元成交，呎價約14,150元，新買家為兩姊妹，有自用需要，在母親的協助下把握機會上車。

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新界區

●中原關偉豪表示，將軍澳日出康城LP6 3座中層K室，實用面積約307方呎，一房間隔，望園景，最新以418萬元易手，呎價約13,616元，原業主於2018年10月以約496萬元購入，持貨近7年帳面需蝕讓78萬元，貶值約16%。

●中原稱，將軍澳日出康城GRAND MARINI 2B座中層B室，實用面積約522方呎，兩房間隔，望園景，以665萬元成交，呎價約12,739元，原業主於2019年10月以約745萬元購入，持貨約5年半帳面蝕讓80萬元，貶值約11%。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢井欄樹村雙號屋村屋，套四房間隔，望山景，連天台，以1,400萬元成交，原業主於2014年4月以1,218萬元購入，持貨約11年帳面獲利182萬元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山中心4座中層F室，實用面積約381方呎，兩房間隔，望山景，放盤約兩個月，原先叫價510萬元，累減35萬元，獲買家以475萬元承接，呎價約12,467元。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田濱景花園3座中層C室，實用面積約544方呎，三房間隔，望全河景，叫價735萬元，放盤約7個月，減50萬元，以685萬元沽出，累減約6.8%，呎價約12,592元。

●美聯楊維龍稱，上水居屋翠麗花園4座低層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，有裝修，已補價自由市場叫價360萬元放售，減價14萬元，以346萬元成交，呎價約7,149元，新買家為用家。

●祥益林家倫表示，天水圍嘉湖山莊景湖居1座中層H室，實用面積約550方呎，三房間隔，原業主已移民，增加議價幅度，叫價由415萬元，減至398萬元成交，呎價約7,236元，原業主於2015年以約350萬元購入，帳面獲利約48萬元。

●祥益林家倫稱，天水圍居屋天盛苑J座高層1室，實用面積約650方呎，套三房間隔，未補價第二市場叫價500萬元，減價27.72萬元，獲區內綠表客以472.28萬元購入，呎價約7,266元，原業主2022年以468萬元購入，轉手料扣除使費等開支虧蝕離場。

●中原林恩信指，荃灣映日灣2座高層J室，實用面積約284方呎，一房間隔，享海景，今年2月叫價約638萬元，本月下調至590萬元，近日減價至以538萬元沽出，呎價約18,944元，原業主持貨約6年，帳面蝕40萬元。

●中原黃詩榮表示，荃灣荃錦中心2座低層E室，實用面積約436方呎，兩房間隔，叫價498萬元，放盤已一段時間，之前仍有租客，未能安排睇樓，最近完約交吉，在首個開放睇樓的下午，減價25萬元，上車客以473萬元購入，呎價約10,849元。

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