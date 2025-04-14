14家銀行季內推智安存防騙　金管局：研加強高風險交易措施

香港金融管理局稱，零售銀行10月底前會陸續推出「智安存」(Money Safe)服務，客戶可向銀行申請「留起」指定戶口金額，防止資金轉出，其中3家發鈔行今個月先行推出，具體而言，今季約有14家銀行推出「智安存」。金管局副總裁阮國恒又提及，留意到國際上有專為高風險交易而設的「延長交易」討論和做法，措施乃是局方納入考慮的範圍，而需取得社會共識乃為重要考量。

研加強高風險交易措施

近年全球各地騙案問題幾乎大同小異，共通點都是騙案受害人很快落下指令將錢轉走，而銀行又快速處理這類交易，但收款戶口實情是傀儡戶口。阮國恒舉出新加坡的例子，稱當地除了設立「資金鎖定」(Money Lock)的保護行動，也授權執法機構凍結出錢戶口，惟後者做法惹起爭議。

現時星港兩地均未有為高風險交易設立「延長交易」，阮透露與當地財官員交流期間，雙方都認同「某啲交易係咪需要咁快處理」，不過，保護措施非想做就做，推行細節須小心敲定。

金管局助理總裁(銀行操守)區毓麟補充指，現時巴西和印尼均對「延長交易」有要求，其中，巴西的銀行一旦收到客戶的高風險交易轉帳，涉及從未匯款至該戶口號碼、或大額海外匯款等情況，銀行會延遲60分鐘交易，騰出時間予銀行職員致電客戶了解原因，印尼則以5日作為延遲交易時長。

他又稱，首批響應「智安存」的銀行對存款保障和客戶受眾各有不同，部分聚焦保護儲蓄和港元定期，部分涉及支票和儲蓄，惟所有銀行10月會將儲蓄、支票、港元定期和主要外幣存款一律納入「智安存」，而率先推出「智安存」的銀行均會向65歲或以上的銀髮族提供有關服務。

將推3項網銀安全指引

金管局數據顯示，今年首季與詐騙有關的投訴個案按季跌10%至203宗；惟接獲銀行有關偽冒、欺詐、可疑網站的匯報數字按季飆逾兩倍至125宗。針對近年網絡釣魚等騙案頻生，金管局日內將發指引，推出3項名為「網銀安全ABC」的網上銀行安全措施。

其中「App內認證」是客戶日後登入網上銀行和進行高風險交易，須透過銀行的手機應用程式（App）而非一次性密碼（OTP）短訊進行認證，今年第四季實施。若然客戶堅持使用短訊交易密碼進行認證，金管局指短訊交易密碼驗證宜數小時冷靜期。同時由第三季起，客戶更換手機重新綁定其銀行流動裝置，或首次綁定流動裝置，須通過人臉識別技術或親身到分行等身份驗證方法。

「Bye bye高危功能」及「Cancel可疑轉帳」方面，前者是指銀行允許客戶選擇停用「提高轉帳限額」及「新增收款人」的網上銀行功能。後者則指在現行的「可疑帳號警示」機制下，銀行須確保警示在客戶進行高危交易前顯示10秒或以上。兩項措施同樣第二季生效。