鄧建初：特朗普變色龍上身　股民如何面對？

初哥在4月8日東網專欄中提及，美國總統特朗普不喜歡研讀歷史，不明白中國文化，而且做事缺乏深思熟慮、獨斷獨行，曾經歷六次破產的他，其母親講及如果他從政，將會是災難性，果然一矢中的。

特朗普深信不疑的哈佛畢業經濟學家納瓦羅，原來是他在第一任當選總統時，差遣其女婿庫什納幫他找一個經濟專家顧問，庫什納只看封面和書名，其中一本名為「致命中國」，內容指責中國不公平貿易及建議大加關稅，看來非常合其心意，於是就推薦給外父，任職白宮貿易與製造業政策辦公室主任。特朗普再度登上總統寶座，委任納瓦羅為總統顧問，造成今次的亂局。

正當特朗普使出辣招，以幾何級數跳升大增對中國關稅之際，他忽然變色龍上身，今天的我打倒昨天的我，上週六突然豁免向智能電話、電腦、晶片等徵收「對等關稅」。在中國強硬回應下，變色龍終於意識到關稅政策對其國內市值最大企業的損害，蘋果快將失去龐大中國市場份額。其出爾反爾的行為，信用破產之餘，或會賠上國運也不出奇。

初哥曾指出，恒指20,000/19,470將成為好淡雙方必爭之地。如能克服恐懼心態，在該區域入市，已可穩袋千餘點。上週五恒指反彈至20,914 ，好友暫勝一仗，隨着特朗普「關稅政策」已到達臨界點，其官員拋出另一招，放風將中概股撤出美國市場，料只是虛張聲勢，未必實行。故恒指可看高一線，逢低吸納，搏其是急升後之深度調整，往後應有一段可觀升幅，而止賺位可放在20,300。

資深股評家 鄧建初

縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。