美關稅政策恐引爆裁員潮 調查：逾八成美國人憂今年被炒

外媒報道，即使美國總統特朗普宣布暫緩對等關稅90日，惟當地商品受關稅影響，開始加徵關稅附加費。民調顯示，美國消費者憂慮因關稅可能在今年出現裁員潮。全美多個行業均出現關稅相關附加費，部分企業選擇統一收費，其他公司按成本增加幅度以百分比加徵。

MyPerfectResume最新報告指，超過八成美國受訪者憂慮在今年被辭退，92%受訪者已準備好美國可能出現經濟衰退。63%受訪者相信，今年關門的公司將比去年多。兩成民眾指，比去年更憂慮可能失業。76%受訪打工仔預計，今年被解僱風險更高。

Career Nomad行政總裁Patrice Williams Lindo指，美國民眾裁員憂慮並非誇張，指美國企業持續裁員，在今年以前所未見的程度出現。打工仔不止擔心裁員，更擔憂被遺忘，被迫在無安全網收入、財政保障及醫療保險下重新開始。不少員工被指憂慮不明前景，因而選擇繼續留守原有崗位。

有企業家稱，美國勞工目前面臨的狀況並非史無前例，但即使傳統「鐵飯碗」如聯邦政府員工亦對現況感到特別不穩，直言如今的美國職場可預測性消失。