李偉傑：恒指反彈目標先看21500點　金價仍有上升空間

天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑表示，美國日前稱與中國達成貿易協議保持樂觀，並豁免部分產品對等關稅，但美國對華政策朝令夕改，在中美貿易前景仍未明朗下，投資者或趁反彈減磅或轉移陣地，窒礙美股升勢。至於港股上周急挫後反彈，恒指初步目標先看10天線約21,500點，下方支持則在19,200至19,500點，料該水平防守力不俗。他建議避開貿易戰風眼股，而零售內需股、高息股，以及部分科技股如機械人或無人駕駛概念股則值得留意。

在「亂市買金」傳統智慧下，國際金價屢創新高。李偉傑指出，金價近期表現波動，但在避險需求下，有望繼續攀升，甚至突破3,300至3,500美元水平。不過，李提醒金礦股的表現可能受到企業業務及開採成本的影響，未必能夠完全跟足金價升勢，建議投資者可以考慮無蟹貨的半新股，或黃金相關ETF產品。