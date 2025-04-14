余永定：擇機降準減息具3層含義　人幣貶值壓力超去年

由人民銀行主管的《金融時報》引述中國社科院學部委員余永定指，對於人行近期表態的「擇機降準降息」，他理解「擇機」有3層含義，其一，是如果中國宏觀經濟形勢出現某種不利變化，如面臨美國加徵關稅等外部衝擊，對中國經濟產生負面影響，人行可能進一步降準降息，刺激經濟增長。

其二，如果擴張性財政政策產生的加息壓力，削弱財政擴張效果，人行就可能加大公開市場操作力度，增加流動性供給，進一步降低利率，甚至在二級市場買入新增發的國債，使擴張性財政政策充分發揮作用。

其三，當資本市場，即股市、樓市遭受某種衝擊暴跌，引發系統性經濟金融風險時，人行不但需要大幅降息，提供充分的流動性，甚至要直接入市干預，從而穩定資產價格。

余永定指，今年中國經常帳戶順差將會大幅減少，資本和金融帳戶逆差也會減少，但幅度應該小於上年。因此，今年人民幣對美元匯率的貶值壓力，應該要大於上一年度，但仍處在正常範圍內。他認為，中國擁有充足的外匯儲備，作為最後一道防線，人行完全有能力把人民幣對美元匯率維持在「合理均衡水平」。

余永定又表示，中國目前存在兩個待解決的問題，包括需要讓貿易順差維持一定增長速度，達到5%左右國內止生產總值(GDP)增長目標。另一方面，截至去年底，中國累積3.2萬億美元的海外淨資產受到地緣政治等因素影響，這些資產亦面臨風險。

余永定認為，針對關稅壁壘，中國必須加速實現「以國內大循環為主體、國內國際雙循環」的戰略轉變，而非訴諸於人民幣貶值，增加出口補貼和出口退稅等措施。