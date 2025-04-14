港銀試行「智安存」　長者可選擇鎖定戶口　親臨分行方能調動資金

香港金融管理局最新推出「網銀安全ABC」3項新防騙措施，就「App內認證」、「Bye bye高危功能」、「Cancel可疑轉帳」3方面實施額外的保安措施，進一步加強對市民的保障。

滙豐發言人表示，全力支持新措施以加強網上銀行保安，將會把有關措施融入服務框架中，以確保所有客戶獲得更安全的使用體驗。此外，從4月底開始，滙豐將就試行「智安存」服務推出過渡方案，讓長者客戶能夠鎖起戶口，必須親臨分行進行才能調動資金。

渣打香港稱，一直與監管機構及執法部門緊密合作，並已實行多項防騙措施及偵測機制，協助客戶防範數碼詐騙。同時，「智安存」相關工作正全力籌備，預計於本月下旬推出暫行措施，為客戶提供多一種防騙工具，保護個人存款。

該行將繼續透過宣傳教育，提醒市民如何識別騙徒最新的詐騙手法，提高警覺，慎防受騙。

中銀香港亦指，正積極籌備於本月內推行「智安存」暫行措施，讓客戶可按自身需要，指定受保護的存款額；又稱會持續加強智能防欺詐的管理水平，並推出相關措施，進一步做好反詐騙應對工作，包括加強綁定支付卡到非接觸式手機支付服務的保障措施、推出「人工智能互動短訊」協助客戶識別可疑交易、配備7x24「防欺詐專隊」監控高風險交易等。