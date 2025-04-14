泡泡瑪特曾升7%　據報升級全球組織架構　擬設多區域總部

內媒引述全員信指，泡泡瑪特國際集團高級副總裁文德一將兼任聯席首席營運官(COO)，與COO司德共同負責在全球業務的管理及運營工作。架構顯示，文德一負責亞太區和歐洲區運營與管理，司德負責大中華區和美洲區運營與管理。

王寧指，公司全球化進程持續加速，海外業務佔集團收入接近40%，未來將進一步向國際化方向邁進。為加速推動全球化戰略落地，為更大規模增長打下堅實基礎，經集團管理層深入討論後，決定即日起啟動全球組織架構全面升級。

王寧稱，除優化資源調配、將平台部門升級為賦能全球引擎，為各國家和區域運營發展提供全面支持；在吸引更多優秀人才的同時，也為內部新生力量開闢更多晉升的通道等。希望能夠以此次架構升級為起點，共同推動組織的成長，讓泡泡瑪特成為一個真正意義上實現全球化的企業。