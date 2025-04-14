香港美國商會：香港被美加徵關稅　目前困境令人遺憾

對於美國加徵香港關稅，香港美國商會(AmCham HK)認為香港目前的困境令人遺憾，因為事實上香港對美國有貿易逆差，2024年美國對香港的商品貿易順差為219億美元，凸顯了雙方互利共贏、相互依存的強勁經濟關係。

該商會並認為，採取細緻入微的方式承認香港的獨特地位及其在全球貿易中的關鍵作用，對於促進該地區的合作和經濟成長至關重要。

該商會並表示，由於許多會員受到當前動盪的影響，香港美國商會仍希望當前局勢能迅速解決，為太平洋兩岸帶來更多的經濟繁榮。

香港美國商會目前擁有約2,000名會員，是一個私人、無黨派、非營利的貿易組織，55年來致力於促進美國、香港和中國大陸之間的貿易往來，並維護香港作為領先國際金融中心的地位。 香港一直是香港美國商會大多數會員的地區商業中心，其中包括許多財富500強企業。

美國與香港的貨物貿易總額估計為338億美元，為美國農業、時尚、製造業等多個領域提供了近14萬個就業機會。香港作為全球服務中心，與美國有著重要的服務關係。美國在香港的地區總部、地區辦事處和地方分支機構的數量將從2023年的1,273個增至2024年的1,390個，在香港僱用員工約77,000人。此外，還有更多員工為香港公司或在美國有商業利益的跨國公司工作。

值得注意的是，根據關稅與貿易總協定（GATT），香港是一個單獨關稅區。香港的監管和法律貿易框架與中國內地不同，貿易夥伴在製定任何貿易政策時都應單獨考慮。香港作為世界貿易組織獨立及單獨成員，其經濟貿易地位與其他世貿組織成員相同。此外，香港繼續維護美國及所有其他貿易夥伴的自由港地位，不對進口商品徵收關稅，也不維持關稅配額。