宏信建發第一季虧損未按年擴大

與此同時，集團業務在春節前後通常較為清淡，故第一季度歸屬於普通股股東的溢利呈季節性虧損狀態，惟第一季度虧損幅度較去年同期並未擴大，體現出集團良好的成本管控能力。

截至本回顧期末，集團總網點數量為579個，其中在中國內地及香港的網點數量從去年底的528個減少至520個，海外網點從去年底的53個增加至59個。

本回顧期內，集團持續優化資產結構，審慎控制資本開支規模。就存量設備而言，集團於第一季度按照既定方針路徑將部分國內低效設備進行銷售處置或轉移至海外市場，同時適度縮減非自持設備的管理規模。

另一方面，就新增設備而言，集團於本回顧期內產生約3.5億元人民幣資本開支，其中大部分為海外業務購置設備之用途。集團相信，該等資本開支所購置的新增資產的預期收益率顯著優於集團目前平均資產回報水平，將一定程度上有助於集團整體資產回報表現。