信銀國際料央行續維持寬鬆幣策　美國或明年再減息

信銀國際發表今年次季《經濟及市場展望》報告，首席經濟師卓亮表示，若美國關稅措施反覆加劇，勢必削弱經濟表現。雖然決策者普遍對通脹走勢持有戒心，但為應對經濟增長可能受到的壓力，預計大部分央行將維持貨幣寬鬆的方向。

關稅的實際影響，取決於最終能否通過協商解決。若關稅的徵收及相應的報復措施持續升溫，負面影響將不斷加劇。在不確定性飆升的環境下，企業投資卻步，供應鏈受到嚴重干擾，消費者選擇被限制，損害經濟活力。

卓亮認為，新徵關稅的威脅及實施的相關政策目的覆蓋吸引製造業回流、改善美國貿易失衡、支持國內減稅措施、加強邊境安全、防止去美元化等範疇。正由於各種目的相當多元化，但又同時依賴關稅作為主要手段，讓關稅的政策細節反復多變，令市場無所適從。

然而，關稅政策的多變與稅率上調，並不一定會導致通脹全面升溫。聯儲局雖然逐步下調縮表規模，但目前仍然維持量化緊縮計劃，有助降低M2及物價再度急升的風險。目前聯儲局多數決策者傾向放緩減息步伐，密切關注通脹走勢。假若通脹擔憂沒有完全成為現實，聯儲局2025年減息幅度有望高於0.5厘的前瞻指引水平，且減息周期將延續至2026年2027年。