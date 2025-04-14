m18講場：金管局夥消委會推VR遊戲教學生正確消費觀念

消委會夥金管局合作推出新以信用卡為題的虛擬實境(VR)角色體驗遊戲，讓參加者寓學習於遊戲，建立正確的信用卡消費觀念和提升防騙意識。

遊戲涵蓋「做個精明卡主」和「小心信用卡詐騙」兩大主題，前者說明使用信用卡的基礎知識和理性消費概念，後者則模擬騙徒藉發放釣魚訊息和假冒銀行職員以電話行騙，並透過四個場景包括「信用卡新手包」、「用卡有道」、「提防釣魚連結」和「提防電話騙案」，以生動的提示畫面、逼真的演繹、簡單有趣的小遊戲及過百個互動選項，讓有特殊需要人士和長者透過沉浸式互動體驗，學習使用信用卡和識別詐騙技巧。參加者可佩戴VR頭戴裝置和手持遙控器，以第一身視角體驗遊戲。

日前，消委會與金管局於炮台山循道衞理中學舉行活動，與學生率先體驗遊戲。消委會總幹事黃鳳嫺表示，教材會推廣至全港多間社福機構和特殊學校，在舉辦活動和消費教育工作坊時使用，全面教育負責任使用信用卡和防範詐騙訊息。

金管局副總裁阮國恒稱，信用卡常被不法之徒利用作為行騙工具，市民若不保持警惕，便有機會墮入詐騙陷阱。希望藉着互動遊戲，以簡易、生動的形式介紹信用卡的正確使用方法，並傳達防範信用卡騙案的重要訊息，幫助市民安心使用信用卡和提升他們的防騙意識。