一手樓成交平穩　北角新盤獲一客兩食涉資2100萬元

新盤市場交投平穩，北角項目獲大手客斥資逾2,100萬元購入兩伙相鄰單位。西貢十四鄉大型項目首個期數，有機會日內公布首張價單。

●北角海璇II三房連車位售5,500萬元

●北角炮台山101 KINGS ROAD錄「一客兩食」

●元朗站The YOHO Hub II高層兩房呎售約17,159元

●何文田站瑜一‧天海連沽兩伙

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，自本月初以現樓形式推售後，兩周內錄得89伙，總成交金額逾9.9億元。當中兩伙兩房單位於周一(14日)售出，為第2B座15樓及25樓B室，實用面積525方呎，屬兩房梗廚間隔，成交價1,212.79萬及1,318.71萬元，呎價約23,101元及25,118元。市場消息指，其中一伙單位買家為內地客。整個系列項目已累售559伙，套現逾90億元。

●堅尼地城KENNEDY 38錄今年首宗一手成交

●將軍澳GRAND SEASONS一房成交價453萬

●長沙灣Belgravia Place第2期連平台戶呎售約19,590元

●觀塘Bal Residence指定13伙可享管理費優惠

●西半山UPPER CENTRAL開放式呎售約28,168元

●黃大仙薈鳴已取得入伙紙