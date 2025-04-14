一手樓成交平穩 北角新盤獲一客兩食涉資2100萬元
2025年04月14日 22:03
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新盤市場交投平穩，北角項目獲大手客斥資逾2,100萬元購入兩伙相鄰單位。西貢十四鄉大型項目首個期數，有機會日內公布首張價單。
●北角海璇II三房連車位售5,500萬元
據項目成交紀錄冊顯示，新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，周一(14日)通過招標售出第3座20樓B室，實用面積1,155方呎，採三房間隔，連同1個車位以5,500萬元成交，呎價約47,619元。資料顯示，海璇於本月暫沽約3伙，總成交金額共涉逾1.63億元。
●北角炮台山101 KINGS ROAD錄「一客兩食」
宏安地產(01243)發展的北角炮台山101 KINGS ROAD，周一(14日)錄得「一客兩食」成交，獲同一組大手客斥資2,153萬元購入兩伙相鄰單位自住。包括12樓A室，實用面積549方呎，三房間隔，招標成交價為1,400.4萬元，呎價約25,508元。全盤推售至今沽出130伙，套現約11.4億元。
●元朗站The YOHO Hub II高層兩房呎售約17,159元
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，今(14日)錄得第6座48樓C室的成交，單位實用面積447方呎，採兩房間隔，成交價767萬元，呎價約17,159元。
●何文田站瑜一‧天海連沽兩伙
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，自本月初以現樓形式推售後，兩周內錄得89伙，總成交金額逾9.9億元。當中兩伙兩房單位於周一(14日)售出，為第2B座15樓及25樓B室，實用面積525方呎，屬兩房梗廚間隔，成交價1,212.79萬及1,318.71萬元，呎價約23,101元及25,118元。市場消息指，其中一伙單位買家為內地客。整個系列項目已累售559伙，套現逾90億元。
●堅尼地城KENNEDY 38錄今年首宗一手成交
新鴻基地產(00016)與恒基地產(00012)等合作的堅尼地城KENNEDY 38，周一(14日)錄得今年首宗一手成交，為21樓M室，實用面積292方呎，一房間隔成交價870.39萬元，呎價約29,808元。
●將軍澳GRAND SEASONS一房成交價453萬
港鐵公司(00066)及會德豐地產合作發展的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周一(14日)連沽兩伙，共涉1,077.1萬元。其中，第1B座10樓E室，為實用面積322方呎的一房單位，成交價453.4萬元，呎價約14,081元。
●長沙灣Belgravia Place第2期連平台戶呎售約19,590元
恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place第2期，周一(14日)招標個出連平台單位。恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，項目最新售出第2座2樓10室，實用面積325方呎，屬兩房間隔，外連168方呎私人平台，成交價636.7萬元，呎價約19,590元。他項目1期即將於今年7月31日落成，入伙期短。整個項目兩期累售607伙，共套現逾33億元。
●觀塘Bal Residence指定13伙可享管理費優惠
麗新發展(00488)及市建局的觀塘Bal Residence，今(14日)修訂3張價單，為指定13個單位增設「12個月管理費優惠」，由本月18日至5月18日購入指定單位，可享豁免繳付成交後的首 12個月的管理費 。
●西半山UPPER CENTRAL開放式呎售約28,168元
禹洲集團(01628)旗下曾經出租的西半山堅道48號UPPER CENTRAL，周一(14日)以470.4萬元售出25樓B室，為實用面積167方呎的開放式單位，呎價約28,168元。
●黃大仙薈鳴已取得入伙紙
宏安地產(01243)旗下黃大仙薈鳴，周一(14日)公布已取得入伙紙，並修訂價單，為房協資助出售房屋申請者增設全新付款計劃，可享最高30%折扣率及2.9萬元售價折扣。該公司執行董事程德韻表示，項目正進行內部裝修，將屆收樓階段。有見資助出售房屋項目今天截止申請，供應明顯不足，故推出新付款計劃，提供更多上車機會。