愉景新城兩房戶減至600萬沽出　3年帳蝕38萬

各區大型屋苑業主爭相蝕賣出貨。荃灣愉景新城兩房單位，減價至600萬元沽出，持貨約3年帳面虧蝕38萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原葉偉明表示，薄扶林置富花園14座中層H室，實用面積約439方呎，兩房間隔，叫價480萬元，終以440萬元成交，呎價約10,023元，原業主則於1981年以20.3萬元購入，持貨約44年帳面獲利419.7萬元。

●中原甄忠發稱，南區貝沙灣4期南灣2座高層C室，實用面積1412平方呎，套四房間隔，享海景，叫價3,800萬元，現以3,150萬元連車位成交，呎價約22,309元，原業主於2022年以3,800萬元連車位購入，約3年帳面需蝕讓650萬元，貶值約17%。

●香港置業張國炳指，西灣河嘉亨灣1座中層B室，實用面積約673方呎，套三房間隔，享全海景，叫價約1,450萬元放盤約1個半月後，獲外區客洽詢，累減120萬元，以約1,330萬元成交，呎價約19,762元。

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九龍區

●美聯黃遠基表示，牛頭角淘大花園F座高層7室，實用面積約375方呎，兩房間隔，叫價490萬元放售，近期獲區內上車客洽詢，議價後以480萬元成交，呎價約12,800元，原業主持貨約7年，帳面虧蝕約75萬元。

●中原任展雄指，長沙灣長盛豪苑高層A室，實用面積約460方呎，兩房間隔，放售超過1年，最初叫價660萬元，議價後以655萬元易手，呎價約14,239元，原業主於2020年5月以728萬元購入，近5年帳面蝕讓73萬元，單位貶值約一成。

●利嘉閣邱家仁稱，長沙灣宇晴軒1座中層G及H室相連單位，實用面積共約945方呎，套三房間隔，原先叫價1,380萬元，議價後以1,352萬元成交，呎價約14,307元。

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新界區

●利嘉閣李曉敏表示，荃灣愉景新城2座中層G室，實用面積約495方呎，兩房間隔，新買家為區內客，獲減價28萬元，以600萬元成交，呎價約12,121元，原業主於2022年以約638萬元購入，約3年帳面蝕38萬元。

●祥益古文彬稱，屯門兆康苑B座中層4室，實用面積約404方呎，兩房間隔，新買家為區內客，見單位內附新淨裝修，在已補價自由市場以350萬元購入自住，呎價約8,663元，原業主於2018年以約450萬元購入，帳面虧損約20%。

●祥益黃慶德指，屯門慧豐園2座高層D室，實用面積約489方呎，兩房間隔，新買家是區內分支家庭，見屋苑鄰近家人住所，方便日後互相照應，加上單位附設裝修，經議價後，獲減價20萬元，以440萬元即睇即購入自住，呎價約8,998元。

●中原麥偉成表示，粉嶺及上水區4月暫錄約38宗二手買賣，上水海禧華庭1座中層D室，實用面積約546方呎，套三房間隔，叫價約580萬元，議價後以556萬元易手，呎價約10,183元，原業主則於2023年以606萬元購入，約2年帳面蝕50萬元。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田帝堡城8座高層A室，實用面積約547方呎，兩房間隔，望山景，放盤時叫價730萬元，放盤約7個月，減幅約8.5%，以668萬元沽售，呎價約12,212元。

●世紀21奇豐吳元利稱，沙田居屋愉田苑F座高層2室，實用面積約568方呎，三房間隔，望市景，未補價第二市場叫價460萬元，成交價410萬元，累減50萬元，減幅約11%，呎價約7,218元。

●中原侯惠良指，沙田中心海寧大廈B座中層G室，實用面積約310方呎，兩房間隔，叫價約500萬元，日前議價後以437萬元獲承接，呎價約14,097元，新買家為上車客。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍4月暫錄約32宗二手買賣，按月跌約三成，大圍文禮閣4座中層F室，實用面積約637方呎，套三房間隔，叫價約790萬元，議價後以768萬元獲承接，呎價約12,057元。

●美聯吳立輝稱， 大圍盛世3座左翼中高層D室，實用面積約757方呎，套三房間隔，附設工作間，最初叫價約1,350萬元，新買家睇樓約半年，近期因中美貿易戰及股市波動，大膽還價80萬元，以1,270萬元購入，呎價約16,776元。

●美聯朱惠文指，馬鞍山中心4座高層D室，實用面積約634方呎，套三房設計，叫價約860萬元，獲用家洽購，故議價後累減137萬元，以723萬元獲承接，呎價約11,403元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山4月暫錄約16宗二手買賣，海栢花園2座低層B室，實用面積約394方呎，兩房間隔，叫價約560萬元，日前議價後以526萬元易手，呎價約13350元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢逸瓏海滙2座低層G室，實用面積約498方呎，兩房間隔，望池景，銀主開價518萬元，減價40萬元，減幅7.7%，終以478萬元成交，呎價約9,598元，低市價約5%，原業主於2016年9月以616萬元購入，逾8年帳面貶值約22%。

●中原張鎮邦表示，將軍澳東港城6座低層F室，實用面積約466方呎，兩房間隔，外望內園景，最新獲外區換樓客以570萬元承接，呎價約12,232元，新買家為外區換樓客。

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