獲央行機構增持　債息料見頂　道指早段升400點

美國對電子產品的關稅有所「減辣」，美股周一早段做好，道指升405點，高見40,618點；標指升81點，高見5,444點；納指升306點，高見17,030點。

上周美國國債孳息率急劇抽高，外界流傳中國等硬食關稅大棒的國家會拋售美國國債作為報復，阻止特朗普政府降低政府還債負擔云云。不過，摩根資產管理似乎認為這些言論只是危言聳聽，指美國國債有機會經已見底，反過來即孳息率經已見頂，原因是海外對美國國債的需求依然旺盛。

該基金公司的全球固定收益主管米歇爾表示，據他與海外投資者的交流，上周的債價暴跌，他們未有被「震倉」，反而聯儲局數據顯示，外國央行和管理外匯儲備的機構近期有增持美國國債。他續指，波士頓聯儲銀行行長科林斯早前提過，聯儲局「絕對準備好」在債市失控的時候穩定金融市場，市場已預期聯儲局在有需要時會介入「呵護」債市。

花旗削標指目標 睇5800

然而，礙於貿易戰令經濟前景烏雲密布，花旗調低美股投資評級至「中性」，同時將標指年底目標由6,500點削至5,800點，指估值仍貴，從國內生產總值（GDP）和每股盈利（EPS）角度，也不再一枝獨秀。但要留意，該行只是覺得美股的值博率不及日本或英國股票，並非甚麼「東升西降」，事關新興市場股票的評級被貶至「減持」。放眼全球股票，花旗偏好的增長股為科技板塊、偏好的周期股為金融，偏好的防守股為醫療保健。

明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利表示，貿易戰引發的不確定性重創消費信心，局面為他任職聯儲局10年來，除2020年新冠疫情初期外最嚴重，經濟是否衰退取決於貿易糾紛能否快速解決。