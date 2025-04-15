林嘉麒：港股太樂觀　一旦轉風向好友又遭殃？

投資市場由上星期初的極度悲觀情緒轉變，惟迅即轉變得似乎過分樂觀，美股抑或是亞太區股市也反彈了不少。事情簡單，就是特朗普轉軚，原因不深究。

上周四，特朗普突然宣布，暫緩對其他國家徵收較高稅率的對等關稅90日，期間大幅降低對等關稅至10%，儘管即時上調對中國加徵的關稅稅率至125%，中美就貿易問題變得愈來愈緊張，惟A股和港股仍然跟隨外圍反彈，投資者已憧憬中美貿易鬥爭快將完結，資金超前部署股票市場。

周日有消息指，美國將智慧手機、電腦以及半導體等其他設備和元件排除在新的「對等」關稅之外，特朗普澄清只是計法更改，不是撤回，但昨日(14日)亞太區股市歡喜若狂，恒指更升超過2個百份點，更重上100天線以上，收市升700多點，只是短期將受制於10天線，即21500點水平。從股指走勢上，投資者是十分樂觀的，但只是建基於美國短期內與多國以至中國也談判順利的前設，因此一旦風向再轉變，看好的投資者又會遭殃。

「政治」從來是投資的敵人，而短期特朗普的任勝將繼續左右股債匯一段時間。值得留意的是，在股市反彈的同時，美國國債被拋售的情況並不尋常。美國十年期國債債率從上周一(7日)3.86水平，大幅升至4.592，升穿了三月的高位，有認為是中國大幅拋售美國國債，上周花旗研報指出，儘管國債市場出現了拋售，但期貨基差並未顯示出明顯的壓力迹象。TIPS的實際利率下跌幅度也大於名義利率。4月2日至4月9日期間，外國官方持有的美債甚至增加了30億美元。這意味着，上周的市場動盪，更可能是由於市場對美國國債需求下降的擔憂所導致的「買家罷工」，而非實際的外國投資者拋售行爲。

美國國債債息攀升，主要是全球資產價格波動下，金融機構需要在短時間內去槓桿，而被動沽出國債而平衡組合風險。這是巴塞爾的規定。由於美股是短時間內大跌，金融機構也是短時間內沽出，所以才被說成是「爆雷」或流動性出現問題，但只要留意本星期美國拍賣十年及三十年國債反應依然理想，可知中長線國際投資者仍然對美國國債興趣不減。為甚麼？短線而言，就算美國政策不確定性高，無論從關稅、各國關係、到美國今年經濟，以至會否引發經濟大蕭條也存在巨大變數。不過，美元在全球經濟活動可見，其地位仍然是鞏固的。

過去多年有聲音認為要去美元化，部分國家也不遺餘力，結果行動最誠實，以美元作為結算的地位，似乎未受到影響。當然，金價近期再次反彈回升，部分原因或許是不信任美元所導致，但試問，假如你有一條一公斤的黃金條(價值相等於85萬港元)，只可兌換成一個國家的貨幣持有至永遠，你會換哪一國呢？

元宇證券基金投資總監 林嘉麒