廖嘉豪：新一輪信用評級降級潮或將展開

短年期美國國債或仍是投資者在目前波動市況下首選的避險資產，截至2025年4月11日，短年期美國國債收益率為3.92%，比其25年均值高出約180點子。即使過去一個月，長年期美國國債因市場擔心美國滯脹前景而遭拋售(10年及30年美國國債收益率分別升0.18厘及0.25厘)，但2年期美國國債卻受追捧，收益率逆市跌約0.06厘(收益率跌代表價格上升)。短年期美國國債能為投資者在股市投資機會更清晰時提供入市資金彈藥，其防守能力在股市和長期債市波動性增加時更為明顯。

美股目前仍未達吸引的低吸水平，上周五早段公布業績的數家大型銀行和金融機構警告，經濟活動在持續的貿易和經濟「亂流」下或放緩，而個別航空公司及零售商在上周早期亦已撤回今年的盈收指引，其後股價亦大跌。上周提及企業撤回盈收指引將嚴重不利市場評估關稅的影響，亦對股價構成壓力。雖然關稅衝擊的高峰期或已過，但預計貿易局勢不會迅速降溫或在短期內解決，企業、消費者或投資者情緒亦因此未能可持續地回升。因此市場在4月11日開始的業績期或將陸續下調盈利預測，投資者若持有現金並希望在動蕩環境中捕捉機會應保持耐性，現在還不是增加風險資產的吸引時機。

另一方面，投資者亦需小心投資級別的信貸工具或面臨新一輪信用評級降級潮。信貸工具包括企業債、貸款、資產抵押證券等不同的定息工具。遠高過市場預期共識的對等關稅規模或不利評級機構評估信用狀況。過去一個月個別評級機構下調評級時曾提及受關稅影響。

然而，絕大多數的評級機構在評估不同票據時既沒有提及關稅，或只強調發行人如何制定應對關稅的策略。評級機構在個別最終評級決定時曾提到關稅問題，但並未將其視為考慮因素。即使是現在，評級機構仍認為企業有辦法將關稅影響降至最低。關稅發展或導致消費者和企業信心下降，貿易爭端持續展開，各評級機構過去一個月的評級方向或快將轉變。由於美國宣布的關稅稅率比預期高，各評級機構開始在評級決定中考慮更多與關稅相關的不利因素時，屆時或展開新一輪的信用評級降級潮，或令投資級別的信貸工具價格承壓。

政策不確定性急劇升溫目前對市場流動性的壓力仍相對溫和，但受累美國貿易衝擊的經濟體將減少與其他經濟體進行貿易的能力，而貿易疲弱時期通常陪隨商業投資、就業和企業盈利下降。無論該衝擊的規模如何，最終負面影響也會傳導到企業和消費者的信貸質素，並拖累國內企業和銀行，即使是某程度上與貿易沒有密切聯繫的個別企業和銀行也難以避免。因此，投資者在現階段或優先考慮提升定息工具的信貸質素。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪