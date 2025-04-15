鄧聲興：財險估值修復與提升可期　支持位12.8元

回看2024年業績，公司實現保險服務收入4,852.2億元，按年增長6.1%，原保費市佔率31.8%穩居行業龍頭，綜合成本率98.8%維持優異水平。車險結構改善，家自車新車市佔率達38.8%，直銷渠道貢獻保費收入31.3%，高於2023年的29.6%，具備較強的控費優勢。與此同時公司投資收益表現穩健，2024年實現總投資收益349.4億元，按年增長67.9%；總投資收益率5.5%，按年提升2個百分點，表現良好。

財務指標方面，核心償付能力充足率211%高於同業，為業務拓展與穩定分紅提供堅實保障。展望未來，隨著行業監管趨嚴推動市場集中度提升，公司憑藉規模優勢、渠道掌控力及穩健投資策略，資負兩端改善空間廣闊。特別是在車險結構持續優化、非車險業務拓展及資本市場向好的多重利好下，中國財險作為行業領軍企業的估值修復與提升值得期待。股份阻力位16元，支持位12.8元。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)