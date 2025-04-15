聯儲局理事：關稅對通脹影響料僅屬暫時性

外媒報道，聯儲局理事Christopher Waller表示，美國總統特朗普的關稅政策是幾十年來美國經濟遭受的最大衝擊之一，他列舉政策對美國經濟潛在影響的兩種情境，但表示這兩種情境中關稅對通脹的影響可能僅屬暫時性。

Waller在列出關稅政策潛在落實方式的兩種情境中，也概述聯儲局相應的對策。第一種情境，假設平均水平約25%的關稅將維持一段時間的「大關稅」情境；第二種則是「小關稅」，即仍對來自所有國家的商品全面徵收10%的基準關稅，而其他關稅將隨着時間的推移而取消。

在第一種情境下，他認為美國經濟增長可能會放緩至「爬行速度」，失業率、通脹將顯著上升。如果企業迅速地將關稅成本完全轉嫁給消費者，未來幾個月年化通脹率可能達到近5%的高峰。若美國民眾的通脹預期保持良好錨定，2026年通脹或將回落至更加溫和的水平。

他補充，儘管2021年開始的那輪通脹飆升持續時間比預期久，但相信本次關稅推高通脹是暫時性。如果經濟明顯放緩，甚至出現衰退風險，估計聯儲局比他先前預期更早、更大幅度地減息。

至於第二種情境，Waller預計關稅對通脹的影響將更小，年化通脹率最高約3%，影響程度將明顯小於第一種情境。隨着經濟放緩，通脹預期保持錨定甚至有所下降，再加上較低關稅被視作僅帶來暫時性影響，通脹基本趨勢的進展反映在價格數據中，聯儲局將有空間來調整政策。基於關稅對通脹的影響較小，今年下半年非常有可能減息。