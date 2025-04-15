西沙SIERRA SEA首批158伙 一房戶折實入場費300萬有找

新地副董事總經理雷霆表示，價錢對買家而言是夢寐以求，能夠以優惠價格購入環境優美的物業。儘管市場氣氛受關稅戰影響，但情況近日穩定下來，相信為提振經濟有機會減息，加上本地住屋需求持續，料第二季的成交量比第一季更旺。

新地代理執行董事陳漢麟指，首批單位提供3伙一房戶，118伙兩房戶及37伙三房戶，實用面積301至574方呎。售價方面，扣除最高15%折扣後，折實售價299.88萬至598.48萬元，折實呎價9,499至11,126元。

同時，最新推出針對收租客，換樓客及投資者等，推出不同的付款方法，優惠及按揭安排。包括漸進式供款及利率計劃，屬於第一按揭貸款，首年每月基本定額供款6,800元。另有「收租皇財務安排」，可以物業抵押申請貸款，及額外租金回報獎賞等。

入場戶為Aqua Avenue第5座G2樓G室，實用面積301方呎，折實呎價約9,963元。兩房售價最低單位為Aqua Avenue第3座1樓C室，實用面積381方呎，折實價389.89萬元，折實呎價約10,232元。

三房售價最低單位為Aqua Avenue第5座1樓A室，實用面積531方呎，折實價517.82萬元，折實呎價約9,752元。項目將於明天(16日)起對外開放示範單位，周四開始收票，最快下周開售。

資料顯示，上述為新地歷來最大型私人住宅發展項目，將提供約9,700伙，屬於第1A(2期)的SIERRA SEA涉及當中約781伙。