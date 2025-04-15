美聯布少明：SIERRA SEA首批料可即日沽清

他續指，由於整個西沙項目屬大型發展，提供近萬伙住宅，故項目分期發展及分階段推出，是次作為頭炮的SIERRA SEA亦採取「先求量後求價」的策略，務求搶佔焦點。是次定價較目前馬鞍山二手半新盤有逾兩成折讓。

項目打細戶型，迎合年輕上車客，新婚小家庭客需要，加上發展商提供的收租優惠安排，故亦吸引一批收租的長線投資客。估計項目用家佔約七成，投資客佔約三成，預期項目呎租約45元，租金回報料有4.5至5厘。

整體市況方面，雖然貿易戰持續發酵，但樓市表現相對穩定，加上目前購買力仍追捧筍盤，對物業市場具有需求，故預期隨著上述樓盤正式推出，將會刺激一手購買力釋放，並帶動次季一手交投。預期4月份的一手交投仍有望錄得約1,500宗水平。