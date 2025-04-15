美團發布「美團閃購」　京東宣布今季再招至少5萬全職外賣員

京東文章指，「今天是個好日子，今天京東品質外賣訂單量將超過500萬單，因為都是品質堂食餐廳的外賣，GMV(商品交易總額)比『幽靈外賣』1,000萬單還大」。

文章提到，京東已上線「自營秒送」電商業務，全國已經有超過10萬家京東品牌線下店全部接入秒送，平均送達時間快於30分鐘。京東自營秒送業務涵蓋，所有商超類目、服裝、化妝品、家電手機等各類電子產品、藥品等幾乎所有品類全覆蓋，自營品質加秒送服務，確保最好的用戶體驗。

「美團閃購」方面，據指目前「閃購」已作為一級入口嵌入應用程式(App)首頁，並有獨立的微信小程序。這一新品牌以「24小時陪伴消費者的新一代購物平台」為核心定位，覆蓋全國近3,000個縣市區，聯合本地零售商、品牌商及中小商戶，將服務全國10億消費者的日常購物需求，承諾「30分鐘好貨到手」。