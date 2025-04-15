渣打：大灣區營商情緒今季全面改善　反映企業有力應對關稅

渣打銀行與貿發局發布最新的「渣打大灣區營商景氣指數(GBAI)」，顯示區內的營商情緒在今年季度錄得全面改善。營商活動的「現狀」指數由前一次的50.7升至今年第一季的53.5，創2024年第二季以來新高。

其中，8項組成營商指數的子指數當中，6項按季錄得升幅，而且所有原本前一季表現低於50的子指數全數重返中性線以上。分別為「產能利用率」(升3.2個百分點)、「原材料庫存」(升9個百分點)、「融資規模」(升3.2個百分點)，及「利潤」(升3.1個百分點)。

按城市劃分，撇除深圳，所有城市的「現狀」和「預期」子指數按季都有改善。其中，香港的「現狀」子指數更連續4個季度上升，達到53.5；「預期」指數更由50.8躍升至56.9，表現僅次於廣州。廣州最新的「現狀」和「預期」子指數分別處於60.3及58.0，是所有城市中表現最好。

調查反映區內企業有能力應對美國首輪加徵的關稅，相信部分受惠於DeepSeek的技術突破帶動市場情緒，以及市場對中央將會推出更多提振政策的憧憬增加。然而，受訪者在2至3月(即第一季度調查進行期間)對前景的看法較為樂觀，並未反映近期局勢發展的影響，即美國宣布對中國及大多數國家大幅調高對等關稅。

渣打大中華及北亞區高級經濟師劉健恆表示，考慮到關稅政策所觸發的市場調整，中國為加快穩定市場情緒，4月份下調存款準備金率或政策利率(7天逆回購利率)的機率大幅增加，預期中國未來的貨幣及財政政策都會維持寬鬆。與此同時，香港亦需要加大對中小企的短期支援，促進更多非美國貿易走廊相關的貿易流。下一次調查將於5至6月進行，屆時結果應該可以更準確反映大灣區企業在應對高關稅的實際情況。

貿發局首席經濟師(大中華區)趙永礎指，超過50%的受訪者表示，他們已經做好充分準備，或正在擴展/計劃擴展業務，以開拓內地龐大的消費市場。換言之，政府的提振消費支持措施可進一步促進他們的業務發展。