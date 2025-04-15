LME已批准4家香港核准金屬倉儲設施

倫敦金屬交易所(LME)宣布，已批准四家位於香港的LME核准倉儲設施。新的核准倉儲設施已經透過LME運輸及物流標準驗收，預計3個月後正式投入營運，開始接收和儲存LME認可交割品牌的金屬。

LME執行長張柏廉表示，香港已具備充分的條件進一步發展成為全球主要金屬市場，同時作為企業進入內地市場的最佳門戶，將進一步鞏固香港作為國際金融、貿易和物流中心的重要地位。

香港交易所集團行政總裁陳翊庭稱，非常歡迎首批4家位於香港的倉儲設施獲批成為LME核准倉儲設施。中國是世界上最大的金屬消費國，香港是中國的門戶市場，在倉庫運營商、倉庫業主及金屬行業的大力支持下，這些倉儲設施將把LME的全球網絡延伸至香港，這將有助於培育香港大宗商品交易生態圈，推動香港發展成為區內的大宗商品交易中心。

她續稱，這些倉庫將成為連接中國現貨金屬市場與LME國際定價的關鍵紐帶，為市場參與者開闢新的機遇。港交所將會繼續與LME及持份者緊密合作，推動香港大宗商品市場的發展，也期待更多香港的倉儲設施成為LME核准倉儲設施。

LME於今年1月20日已批准香港成為LME交割地點。