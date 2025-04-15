JUMBO i Advantage數據中心申重建商住發展　提供277伙

文件顯示，由於地盤位於「綜合發展區5」，發展商須與毗鄰業權分散的工廈群一併作出規劃申請，整個地盤佔地約79,149方呎，包括約5,651方呎政府用地，重建作住宅、商業、學校及社福設施等，住宅伙數合共886伙。

而申請人僅持有上述數據中心，將視作第1期發展，該廈位於楊屋道145至159號，佔地約20,000方呎，擬議地積比率6.25倍，計劃重建為一幢樓高29層的商住樓宇，另設3層平台及1層地庫停車場，住宅樓面約119,999方呎，平均每伙約433方呎。並提供約10,936方呎面積，作會所、零售及社福設施等用途。

資料顯示，發展商曾於2017年要求將該地盤改為商貿用途，以地積比率9.5倍重建為全新數據中心，惟城規會以該地的規劃意向主要作住宅及綜合發展為由，否決有關申請。發展商於2023年曾重提申請，不過最終撤回。