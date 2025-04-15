十四鄉項目首推158伙　平均呎價屬新界東10年低

新界大型樓盤低開打響頭炮，西貢十四鄉項目推出首張價單158伙，折實平均呎價約10,398元，創新界東約10年半來首批最低。

●西貢十四鄉西沙路SIERRA SEA

●藍田港鐵站的KOKO HILLS複式單位成交價2,940萬

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，今(15日)售出複式特色單位，為2座1樓及2樓B室，實用面積1,518方呎，採四房三套連工作間及洗手間間隔，外連506方呎平台，成交價2,940萬元，呎價約19,368元。整個KOKO HILLS系列項目至今售出890伙，已套現逾86億元。

●啟德柏蔚森III三房呎售約21,033元

●屯門飛揚第1期三房成交價954萬元

●元朗洪水橋滙都半月售出39伙

●何文田站瑜一‧天海單日沽兩伙

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周二(15日)錄得兩宗成交，單日套現逾3,301萬元。包括 以招標形式售出第1B座7樓A室，實用面積960方呎，屬三房一套連儲物室間隔，成交價2,256萬元，呎價為23,500元。該盤自本月初以現樓形式推售後，約兩周沽出91伙，套現逾10億元。整個瑜一系列3期累售561伙，總套現逾90億元。

●將軍澳SEASONS系列累售1,114伙

●內地客斥資1,248萬元購入洪水橋#LYOS花園複式戶