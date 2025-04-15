十四鄉項目首推158伙 平均呎價屬新界東10年低
2025年04月15日 21:32
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新界大型樓盤低開打響頭炮，西貢十四鄉項目推出首張價單158伙，折實平均呎價約10,398元，創新界東約10年半來首批最低。
●西貢十四鄉西沙路SIERRA SEA
新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路SIERRA SEA，周二(15日)公布首張價單，提供158伙，折實平均呎價約10,398元，為新界東約10年半來首批最低，一房單位折實入場費300萬元有找。首批單位提供3伙一房戶，118伙兩房戶及37伙三房戶，實用面積301至574方呎。售價方面，扣除最高15%折扣後，折實售價299.88萬至598.48萬元，折實呎價9,499至11,126元。
●藍田港鐵站的KOKO HILLS複式單位成交價2,940萬
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，今(15日)售出複式特色單位，為2座1樓及2樓B室，實用面積1,518方呎，採四房三套連工作間及洗手間間隔，外連506方呎平台，成交價2,940萬元，呎價約19,368元。整個KOKO HILLS系列項目至今售出890伙，已套現逾86億元。
●啟德柏蔚森III三房呎售約21,033元
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德柏蔚森III，周三(15日)錄得第1座11樓C室的成交，單位實用面積579方呎，屬三房一套加儲物室連洗手間間隔 ，以1,217.8萬元獲承接，呎價約21,033元。據代理透露，買家喜愛該單位客廳及三個睡房同向，均享開揚景色，故參觀示範單位後即入市。
●屯門飛揚第1期三房成交價954萬元
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，周二(15日)再出三房單位，為第1座11樓A室，實用面積712方呎，屬三房一套連儲物室間隔，成交價954.5萬元，呎價約13,406元。項目兩期至今累售731伙，共套現約37億元。
●元朗洪水橋滙都半月售出39伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都，繼昨單日連錄5宗成交後，今日再錄新成交，單位為第1座9樓B02室，實用面積52方呎兩房，以472.55萬元成交，呎價約10,455元。集團執行董事關堡林表示，項目4月份至今半個月累積售出39伙，全盤至今累積售出975伙，佔全盤單位總數逾95%，僅尚餘最後約50伙可供出售。
●何文田站瑜一‧天海單日沽兩伙
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周二(15日)錄得兩宗成交，單日套現逾3,301萬元。包括 以招標形式售出第1B座7樓A室，實用面積960方呎，屬三房一套連儲物室間隔，成交價2,256萬元，呎價為23,500元。該盤自本月初以現樓形式推售後，約兩周沽出91伙，套現逾10億元。整個瑜一系列3期累售561伙，總套現逾90億元。
●將軍澳SEASONS系列累售1,114伙
港鐵公司(00066)及會德豐地產合作發展的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周二(15日)以624.8萬元售出第1A座19樓D室，為實用面積437方呎，兩房間隔，呎價約14,297元。整個SEASONS系列項目自去年3月開售至今，累售1,114伙，套現逾68.9億元。
●內地客斥資1,248萬元購入洪水橋#LYOS花園複式戶
長實集團(01113)旗下已屆現樓的洪水橋#LYOS，周二(15日)售出複式B座2號單位，實用面積789方呎，外連306方呎天台及290方呎花園，以1,248.2萬元獲內地客承接，呎價約15,820元。發展商續指，全盤至今累售313伙，套現達19億元。