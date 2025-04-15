美股早段靠穩　道指升152點

美股3大指數周二早段靠穩，道指曾升152點，報40,677點；標指升28點，報5,434點；納指升109點，報16,941點。港股夜期報21,497點，升10點；高水31點。

美銀的月度基金經理調查報告指出，受訪大戶對於經濟前景是30年來最悲觀，欲減持美股者更是破紀錄，但資產配置卻未反映出這情緒變化。多數基金的現金配置平均為4.8%，可能要升至6%才能與悲觀情緒匹配，意味着這些基金可能進一步出售股票。

高盛預期，美國今年經濟增長會降至0.5%，並且未來12個月內陷入衰退的機率達到45%。此預測是基於美國的有效關稅稅率約15%的情景，即沒有計入額外的關稅措施。按照基本預測，聯儲局可能會在今年6月、7月及9月各減息0.25厘，以應對經濟放緩及勞動市場惡化。聯儲局理事沃勒亦表示，關稅衝擊之下，如果經濟顯著放緩甚至衰退，聯儲局可能會更早、更大幅度地減息。

企業消息方面，花旗集團今年首季收入215.96億美元，按年增長2.75%；純利37.95億美元，按年升22.73%，似乎反映該行的業務重組漸奏效，提升了盈利能力。另一大行美國銀行上季收入為273.66億美元，按年增長5.99%；純利按年升13.8%至69.9億美元，增長主要來自淨利息收入、費用收入等。花旗股價早段曾升3.36%，美銀則升4.31%。