同勝預期！中國3月零售按年升5.9%　工業增加值升7.7%

內地3月份零售及工業增加值優於預期。中國國家統計局公布，3月份社會消費品零售總額按年升5.9%，規模以上工業增加價升7.7%。

按消費類型劃分，3月份商品零售額36,705億元，按年增5.9%；餐飲收入4,235億元，增長5.6%。

以首季來看，內地商品零售額及餐飲收入分別增長4.6%和4.7%；全國網路零售額按年增長7.9%，當中實體商品網上零售額29,948億元，增長5.7%，佔社會消費品零售總額的比重為24%。

季內，全國規模以上工業增加價值按年增6.5% ，較上年全年加快0.7個百分點。

固定資產投資穩中有升。首季，中國固定資產投資103,174億元，按年增4.2%，，較上年全年加速1.0個百分點；3月固定資產投資按月增長0.15%。中國首季房地產開發投資19,904億元，按年減9.9%，其中住宅投資下降9%。

就業形勢方面，首季中國城鎮調查失業率平均值為5.3%，3月份為5.2%，較上月下降0.2個百分點。全國企業就業人員周平均工作時間為48.5小時。

居民收入穩定成長，首季中國居民人均可支配收入1,2179元，年比名義成長5.5% ，扣除價格因素實際成長5.6%。