李明德：港股可趁回吐入市　滙豐控股宜酌量減持

港股6連升後顯著回吐。大聖資產管理基金經理李明德表示，現時環球市場不明朗因素仍多，不少投資者趁反彈沽貨獲利。另外，以恒指今年低位約19,000點、高位約24,000點計，若反彈至22,000點，已幾乎完成今年高低差的一半，相信升至該水平有阻力亦屬正常。不過，他認為指數回落至20,000至22,000點是入市時機，投資者可考慮於該區間分注入場，股份方面可留意消費及科技股。