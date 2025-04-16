李明德：港股可趁回吐入市 滙豐控股宜酌量減持
2025年04月16日 11:01
東網電視更多新聞短片
港股6連升後顯著回吐。大聖資產管理基金經理李明德表示，現時環球市場不明朗因素仍多，不少投資者趁反彈沽貨獲利。另外，以恒指今年低位約19,000點、高位約24,000點計，若反彈至22,000點，已幾乎完成今年高低差的一半，相信升至該水平有阻力亦屬正常。不過，他認為指數回落至20,000至22,000點是入市時機，投資者可考慮於該區間分注入場，股份方面可留意消費及科技股。
滙豐控股(00005)重上80元，李認為其股價由低位反彈不少，走勢相對硬淨，加上股息率吸引，作中長線收息未嘗不可。不過，美國聯儲局仍有減息壓力，不利國際金融股淨息差收入，加上滙控處於中美貿易戰風眼，提防股價有下跌風險，宜酌量減持。
3大中資航空公司3月旅客周轉量均有按年上升的趨勢，五一長假期將至，李明德認為短線或會有利旅遊股。不過，近期人民幣的弱勢可能會影響長途及出國旅遊的需求，中國國航(00753)、中國南航(01055)及攜程集團(09961)等旅遊相關股，反彈動力或會較弱。他又提醒，下一個旅遊旺季，如十一長假期或會受影響，建議投資者現階段勿沾手旅遊相關股。