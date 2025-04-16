領展成領先私營太陽能發電營運商　設施遍及53項物業

其中，東涌富東廣場設有整個項目中最大規模的太陽能發電系統，共有950塊太陽能板，裝置容量達530千瓦，預計每年可產生564,000度電。

領展已在太陽能發電項目上投資約7,800萬元，在「上網電價計劃」下，按現時總裝置容量計算的預計投資回報率達19.6%。現時領展的太陽能發電系統每年所產生的電力，佔其在香港總用電量的3%。

領展集團行政總裁王國龍表示：「領展今次完成香港其中一個最大型的私營太陽能發電項目，標誌着我們朝着可持續未來邁向重要一步。這個項目的預期回報率接近20%，有助我們提升營運效率。領展樂意在香港推動可再生能源的應用中發揮領導作用，並繼續致力擴展綠色項目，為香港可持續發展及邁向潔淨能源轉型出一分力。 」