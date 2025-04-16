美對華關稅最高見245%　戴蒙警告：動搖美國全球經濟領袖地位

中美貿易戰進入白熱化階段，針對中國對美國採取報復性關稅，白宮指出，中國將面臨高達245%的關稅。就在白宮發表聲明前，摩根大通行政總裁長戴蒙(Jamie Dimon)接受外媒專訪時警告，美國總統特朗普的貿易戰政策可能侵蝕美國的全球信譽，呼籲華盛頓與北京立即展開對話。

戴蒙對特朗普的貿易戰政策提出嚴正警告。他表示，特朗普試圖重塑全球貿易的舉措，可能動搖美國作為全球經濟領袖的地位。戴蒙指，美國因繁榮、法治、經濟及軍事實力，一直被視為安全之地，但目前諸多不確定性正挑戰這一地位。

戴蒙特別指出，中美之間目前幾乎沒有任何官方接觸，對緩解貿易緊張局勢極為不利。他呼籲雙方立即展開對話，「不必等一年，明天就可以開始。」他強調，美國不應以完全脫鈎為目標，反而應依靠自身及與盟友的緊密合作，來應對中國的挑戰。

戴蒙對美國財政部長貝森特表示信任，認為應由貝森特主導與各國的貿易談判。他建議，美國與歐洲、英國、日本、南韓、澳洲及菲律賓等盟友協商，建立更穩固的經濟聯盟，抵禦貿易戰的負面影響。「我們需要明確關稅措施的目標，並與盟友合作。」

他提到，上周投資者大量拋售美國公債，推升10年期美債孳息率至幾十年來的高位，反映市場對美國長期領導地位的疑慮。雖然戴蒙認為，美債市場的去槓桿化可能暫告一段落，惟他警告：「無人應假設美國擁有永遠成功的特權，我們必須小心謹慎。」