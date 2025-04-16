新地元朗YOHO系商場復活節及五一假人流料升近一成

她續稱，The Point會員消費滿指定金額，即可以低至一折優惠價選購人氣產品，其中包括智能電話、星級廚具、咖啡機及珠寶飾品等等，多重優惠，包括旅客可到場即賞禮遇，料進一步帶動商場消費人流。她預料，整個YOHO系商場於復活節及五一假期人流按年有近一成增長，第二季整個推廣費按年升約一成。

陳又指，年輕客戶及寵物客群為市場重要的驅動力，面對新生代客戶群對新零售體驗的

追求，集團持續引入新進且多元化的商戶組合，並定時提升商場配套設備，如即將開幕的加大版PAWSOME PARK 及一系列人寵共融設施；配合場內10多間茶飲店及近月備受追捧的

YOHO PLUS 「新興食街」概念，以緊貼流行趨勢迎新生代客群。

YOHO MALL 除現有逾7,600呎寵物公園DOT PARK外，亦即將開放全面翻新場的內另一萌寵友善空間PAWSOME PARK，將以綠色大自然風登場，不僅豐富了場內的綠色空間，總面積更比以往大1.5倍，即將免費開放予公眾使用。