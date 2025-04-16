美聯商業：3月本港甲廈價量齊升　成交金額飆2.2倍

3月本港甲級商廈市場呈「價量齊升」跡象。美聯商業董事李鎮龍指，據該行數據顯示，上月錄得12宗指標甲廈成交，較2月僅1宗顯著反彈，期內成交金額更急升約2.26倍。至於指標甲廈售價同步按月升約2.1%，連升兩個月。

投資市場方面，去年甲級寫字樓業主為加快沽售物業，願意劈價以吸引買家，導致甲廈售價大幅回調。不過，近期甲廈交投回暖，而價格也未有大幅回落，反映市場經過調整後，目前售價已經跌至非常低殘水平，業主再度減價的空間有限。同時售價水平低企，亦吸引不少買家趁低入市。例如在3月，金鐘遠東金融中心中層以及灣仔海港中心中層物業分別錄得成交，平均成交呎價約15,000至16,000港元左右，重回2014至2016年的水平。

李指出，4月貿易戰持續升級，對物業市場的影響將會陸續反映，相信物業投資者將對後市採取觀望態度。另外，由於核心區甲廈售價正徘徊低位，而物業的質素較其他區域為高，故甲廈售價大幅回調機會不大。用家亦願意趁低入市買入物業自用，預期第二季整體商廈交投量將維持平穩，與第一季相若。