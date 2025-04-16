投資客入市！元朗私宅連平台單位336萬沽　原業主8年蝕54萬

股市波動，投資者趁樓價回落，加上入市成本減少，資金轉投物業市場，同類外區客以336萬元購入元朗永發大樓連平台單位，原業主持貨近8年，帳面虧損約54萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角和富中心14座中層D室，實用面積約733方呎，三房設計，約兩個月前叫價900萬元，減價至850萬元獲承接，呎價11,596元，幾近重返12年前水平，原業主業主於2013年9月以808萬元購入，不足12年帳面僅升值42萬元。

●中原袁廣達稱，鰂魚涌康景花園E座高層2室，實用面積約562方呎，兩房間隔，上月以630萬元放售，新近以565萬元獲用家承接，呎價約10,053元，原業主則於1993年以299萬元購入單位。

●美聯陳凱廸指，西營盤瑧璈中層B室，實用面積約700方呎，套三房間隔，最初叫價1,500萬元，經議價後以1,273萬元成交，呎價約18,186元，原業主於2020年4月以約1,300萬元購入，持貨約5年帳面微蝕約27萬元。

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九龍區

●香港置業黎俊華指，長沙灣宇晴軒3座極高層G及H室相鄰特色單位，實用面積合共約919方呎，四房間隔，最初叫價約1,350萬元，放盤約5個月後，吸引區內客洽詢，雙方經議價後以1,288萬元成交，減價62萬元，呎價約14,015元。

●利嘉閣徐錦榮表示，西南九龍匯璽3B座低層F室，實用面積約350方呎，一房間隔，新買家為外區客，減價25萬元，以635萬元成交，呎價約18,143元，原業主於2017年以約692.5萬元一手購入，帳面蝕57.5萬元。

●美聯劉志偉稱，大角咀港灣豪庭1座低層E室，實用面積約337方呎，兩房間隔，叫價544萬元放售，獲上車客洽詢。議價後獲買家以538萬元承接自住，呎價約15,964元。

●世紀21富山(香港)劉倩彤指，樂富聯合大樓低層H室，實用面積約180方呎，開放式設計，望園景，以122萬元成交，呎價約6,778元，原業主於4個月前才以150萬元放售，減價28萬元成交，減幅約19%。

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新界區

●美聯徐君寶指，元朗永發大樓低層單位，實用面積約443方呎，兩房連平台設計，叫價390萬元放盤，外區投資客心儀單位擁千呎平台，雙方議價後，以336萬元易手，呎價約7,583元，原業主於2017年8月以約390萬元購入，帳面虧損約54萬元。

●利嘉閣朱偉雄指，青衣美景花園9座中層H室，實用面積約328方呎，兩房間隔，望街景，叫價338萬元放售，議價後以320萬元成交，呎價約9,756元，原業主在1988年以約36.5萬元買入單位。

●世紀21天生置業鄭少坤表示，屯門黃金海岸5座高層F室，實用面積約685方呎，套三房間隔，放盤兩日「閃電」成交，叫價480萬元，獲外區用家即睇即買，減30萬元，以450萬元承接，呎價約6,569元，原業主約4年帳面虧蝕210萬元，大幅跌價約32%。

●祥益袁思賢指，屯門居屋兆康苑E座低層3室，實用面積約455方呎，兩房間隔，獲外區綠表客垂青，獲減價7萬元，未補價第二市場以198萬元購入自住，呎價約4,352元，低市價約5.7%。

●中原王勤學表示，元朗4月暫錄約61宗二手買賣，包括溱柏6座低層A室，實用面積約958方呎，套四房間隔，叫價830萬元連車位放售，以728萬元不連車位沽出，創同類型單位入伙後新低，呎價約7,599元，原業主於2015年3月以904.6萬元連車位一手買入。

●中原楊頌堯表示，大埔美豐花園A座高層5室，實用面積約293方呎，兩房間隔，叫價約350萬元，議價後以338萬元易手，呎價約11,536元，新買家為區外客。

●美聯廖粕光稱，沙田嘉御山連錄兩宗連車位成交，其中1座座同層的E室複式戶，實用面積約2,242呎，近期叫價約2,650萬元，議價後以2,618萬元獲用家承接，呎價約11,677元，原業主於2009年7月以約2,650萬元購入，帳面蝕讓約32萬元。

●中原龐耀昌表示，大圍4月暫錄約20宗二手買賣，名城3座南翼低層C室，實用面積約959方呎，套三房間隔，叫價約1,398萬元，最終以1,300萬元獲承接，呎價約13,556元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山曉峯灣畔3座低層D室，實用面積約474方呎，兩房間隔，叫價約550萬元，議價後以523萬元易手，呎價約11,034元，新買家為上車客。區內大型新盤登場 馬鞍山業主放盤2個月減價沽貨

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山聽濤雅苑11座中層F室，實用面積約788方呎，三房間隔，望園景，放盤約兩個月，叫價900萬元，累減74萬元，以826萬元獲買家承接，減幅約8.2%，呎價約10,482元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢清水灣道檳榔灣單號村屋，套三房間隔，連天台，望山景，原先叫價1,130萬元，減幅110萬元，終以1,020萬元成交，原業主於2018年9月以1,410萬元購入，約7年帳面損失390萬元，跌價約28%。

●中原黃靜娟指，將軍澳清水灣半島8座中層F室，實用面積約523方呎，兩房間隔，1月叫價610萬元，期間多次調整叫價，現累減50.2萬元或約8%，以559.8萬元成交，呎價約10,704元，原業主於2019年2月以600萬元購入，持貨約6年多帳面需蝕讓40.2萬元。

●中原張鎮邦表示，將軍澳SAVANNAH 3C座低層D室，實用面積約468方呎，兩房間隔，獲買家以670萬元承接，呎價約14,316元，原業主於2016年5月以500萬元購入，持貨近9年帳面可獲利170萬元。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳居屋富康花園2座低層D室，實用面積約592方呎，三房間隔，望內園景，新買家為區內換樓客，減價30萬元，已補價自由市場售570萬元，呎價約9,628元，原業主於2015年以約552萬元買入。

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