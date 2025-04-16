新界一手盤低價吸客　大批睇樓客參觀展銷廳

新界大型項目低價開盤，吸引大批睇樓客前往展銷廳參觀，示範單位於人潮高峰期間更擠得水泄不通。另一新界盤減價迎擊，大幅增加折扣率加推75伙，個別兩房單位呎價低見7,908元。

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●屯門掃管笏凱和山兩房呎價低見7,908元

●啟德海灣第1期兩房售1,050萬

●洪水橋#LYOS重售連花園戶做價627萬元

●大埔林海山城兩伙現樓連家具單位曝光

●何文田站瑜一‧天海高層兩房呎售約27,377元

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周三(16日)售高層兩房海景單位，為第2B座27樓B室，，實用面積525方呎，屬兩房連梗廚間隔，成交價1,437.3萬元，呎價約27,377元。發展商指，該單位向西九龍方向，位處極高層，成交金額及呎價為推售現樓以來同類型方向單位新高。而該類型單位一周內已累沽21伙。整個瑜一系列項目已累售562伙，套現逾90億元。

●元朗洪水橋滙都單日沽4伙