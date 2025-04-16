新界一手盤低價吸客 大批睇樓客參觀展銷廳
2025年04月16日 21:29
東網電視更多新聞短片
新界大型項目低價開盤，吸引大批睇樓客前往展銷廳參觀，示範單位於人潮高峰期間更擠得水泄不通。另一新界盤減價迎擊，大幅增加折扣率加推75伙，個別兩房單位呎價低見7,908元。
●西貢SIERRA SEA首日錄3,800個參觀人次
新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，周三(16日)下午2時起首日對外開放示範單位。發展商公布，截至晚上8時，首日錄得約3,800個參觀人次。項目周四起正式開始收票。買家若採用建築期付款計劃，選購指定一房及兩房單位，並加入新地會的買家，可獲贈家具套餐或享1萬元的折扣。
●屯門掃管笏凱和山兩房呎價低見7,908元
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周三(16日)公布加推價單5號，提供75伙，並新增90日付款辦法，折扣率高達36%，折實平均呎價約9,080港元，較對上一張於4個月前推出的價單再低近9%。加推單位涵蓋35伙一房戶，24伙兩房戶及16伙兩房連梗廚單位，實用面積381至587方呎，折實價325.25萬至537.16萬元，折實呎價約7,908至9,928元
●啟德海灣第1期兩房售1,050萬
由嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，周三(16日)售出第2A座19樓B室，實用面積536方呎，採兩房連儲物室間隔，成交價1,050萬元，呎價約19,590元。據悉，買家鍾情該該單位間隔，儲物室內設有冷氣機，可供靈活使用，除一般儲物外，亦可作書房或予家傭休息之用。
●洪水橋#LYOS重售連花園戶做價627萬元
長實集團(01113)旗下已屆現樓的洪水橋#LYOS，近日頻頻錄得承接，周三(16日)重新售出曾終止交易的特色單位，為第1B座G樓G室，實用面積443方呎，附設310方呎花園，獲買家斥資627.8萬元購入，呎價約14,171元。資料顯示，該單位曾於2021年11月以733萬元沽出，惟交易於去年5月以終止。最新成交價較3年半前逾105萬元或約14%。
●大埔林海山城兩伙現樓連家具單位曝光
香港興業(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周三(16日)發布兩個現樓連家具單位的相片，包括第16座5樓B室頂層特色戶，實用面積2,309方呎，採四房雙套間隔，選用藍色及海洋元素融入單位的室內設計。另一伙現樓單位為第12座1樓A室，實用面積1,387方呎，屬三房一套房連工人套房間隔，以高爾夫球運動為室內設計靈感。
●何文田站瑜一‧天海高層兩房呎售約27,377元
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周三(16日)售高層兩房海景單位，為第2B座27樓B室，，實用面積525方呎，屬兩房連梗廚間隔，成交價1,437.3萬元，呎價約27,377元。發展商指，該單位向西九龍方向，位處極高層，成交金額及呎價為推售現樓以來同類型方向單位新高。而該類型單位一周內已累沽21伙。整個瑜一系列項目已累售562伙，套現逾90億元。
●元朗洪水橋滙都單日沽4伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都再錄承接，集團執行董事關堡林表示，項目周三(16日)連錄4宗成交，涉及金額逾1,997萬元，其中兩伙由內地專才客購入。今日售出單位包括2座5樓A02室，實用面積446方呎，兩房間隔，以461.87萬元成交，呎價10,356元。