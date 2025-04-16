美股道指跌逾300點　英偉達挫逾6%

美股3大指數周三早段全線下跌，道指跌309點，報40,058點；標指跌76點，報5,320點；納指跌382點，報16,441點。港股夜期報21,186點，跌43點，高水129點。

愈來愈多機構投資者擔心經濟前景。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰亦警告，企業因為關稅不確定而暫停資本開支計劃，有機會增加經濟衰退壓力，又指目前金融市場並未完全消化衰退風險。

許長泰指出，自第二次世界大戰以來，美國的經濟衰退絕大多數都是由企業投資收縮所帶動，少有因為消費減少。他解釋，因為消費者能夠減少的開支比例相對有限，衣食住行等基本需求仍然存在；而對企業而言，完全停止投資的決定卻可以來得很快，故下半年可能會看到衰退。

他強調，目前並不肯定經濟必然會衰退，但從股市表現、債券息差等金融資產價格看來，當下市場尚未完全計入衰退風險。他個人認為，聯儲局有較大機會於第三季再次開始減息，今年內或減息3次(每次0.25厘)。他又預期，在減息以及美國政府政策的影響下，美元長遠會進一步貶值。

美國進一步收緊高端晶片向中國的出口。研發人工智能晶片(AI)的英偉達(Nvidia)證實，收到美國政府的通知，未來向中國出口H20晶片時需要先申請許可。該款晶片是英偉達為了繞開美國高端技術出口禁令，特意為中國市場打造的「閹割版」AI伺服器晶片。外媒引述消息指，英偉達其實早已得知限制升級，惟卻未有通知中國的客戶。

英偉達股價跌6.32%，報105.1美元；超微半導體(AMD)跌6.62%，報88.98美元。

外媒報道指，Tesla因為供應鏈成本問題，導致其Cybercab與Semi兩大新車款的量產計劃停滯。由於特朗普對中國商品加徵巨額關稅，Tesla已決定暫停原定從中國進口用的關鍵零件，導致上述兩款電動車的生產受阻，無法如期於今年底試產、明年投產。該公司股價早段挫1.76%，報249.64美元。