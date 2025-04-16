【要錢唔要貨】拍賣場連推15伙銀主盤　無契樓僅「1球」起拍

盈置地產下周四(24日)舉行物業拍賣會，場內將推出15項目銀主物業，佔7項為公屋及居屋單位，比例接近一半，其中3伙未補價第二市場公屋不提供樓契，個別開拍價低至僅99萬港元。

推拍的未補價無契公屋當中，以大埔富善邨善鄰樓中層11室開拍價最低，單位實用面積約286方呎，內籠較為殘舊，以99萬元推拍，呎價約3,462元。

另一伙同類物業為鴨脷洲利東邨東興樓高層33室，實用面積約294方呎，拍賣開價120萬元，呎價約4,082元。

餘下一個推拍的無契公屋單位，為元朗朗屏邨鏡屏樓低層17室，實用面積約355方呎，以130萬元推拍，呎價約3,662元。

當日還有其他兩伙未補價公屋銀主單位推出，包括黃大仙東頭(二)邨及富善邨另一個高層戶，實用面積約439及586方呎，推拍價160萬元及260萬元。

而同場拍賣的居屋單位，則包括將軍澳富康花園6座高層D室，第二市場開拍價440萬元，呎價約7,432元。另一伙為觀塘寶珮苑E座低層4室，於已補價自由市場推拍，開價580萬元，呎價約8,992元。